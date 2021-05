Von Florian Fuchs

Bad Wörishofen ist gut beschildert, verlaufen muss sich hier niemand. Der Weg zum Bahnhof, der Weg zum Kurhaus, an jeder Ecke zeigen kleine Schilder an, in welche Richtung es geht und wie lange es bis dahin dauert. Vom Kurtheater bis zum Kurpark zum Beispiel soll es laut Beschilderung ein zehn Minuten langer Fußweg sein, was den Spaziergänger ohne Gehhilfe stutzig macht. Zehn Minuten für die paar Meter? Der Dienst im Internet berechnet sechs Minuten. Wie es aussieht, ist dieses unscheinbare Hinweisschild am Kurtheater also ein guter Anfang, um den Ort zu verstehen: Im Zentrum von Bad Wörishofen ist alles ausgerichtet auf die Generation 60 plus.