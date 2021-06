Hunderte Menschen haben am Wochenende in der Augsburger Innenstadt gefeiert, es kam zu Ausschreitungen.

Hunderte feiernde Menschen, zahlreiche verletzte Beamte: Weil der Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt nach dem EM-Spiel am Wochenende eskaliert ist, gibt es nun Konsequenzen.

Die Stadt Augsburg arbeitet die Krawallnacht vom Wochenende auf. Polizisten und Feiernde sind in dieser Nacht verletzt worden, als die Beamten nach dem EM-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal eine Siegesfeier mit rund 1400 Menschen in der Innenstadt räumten. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

In einer Pressekonferenz informieren Stadt und Polizeipräsidium Schwaben Nord über die Konsequenzen. "Auf diesen Übergriff werden wir entschieden und abgestimmt antworten, ohne Freiheiten der friedlichen Bevölkerung zu sehr einzuschränken", sagte der Augsburger Ordnungsreferent Frank Pintsch.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) äußerte sich "entsetzt über die Situation". Sie sei selbst Anwohnerin der Maxstraße, habe schon viele Großereignisse und Feiern miterlebt, aber "so etwas, was in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert ist, war noch nie da".

Weber zufolge seien die Geschehnisse "mit nichts zu vergleichen, was bisher in der Maxstraße passiert ist". Der Oberbürgermeisterin zufolge seien viele der Feiernden extra angereist, um Krawall zu machen. "Einer Minderheit, die nur auf Randale aus ist, werden wir unsere Stadt, vor allem unsere Innenstadt, nicht überlassen".

Augsburg verschärft Regeln in der Innenstadt

Was die Stadt Augsburg konkret ändern will, hat Weber bei der Pressekonferenz konkretisiert: Der Platz rund um den Herkulesbrunnen wird gesperrt. Von 20 Uhr an gelten ein Alkoholverkaufs- und Alkoholkonsumverbot außerhalb der Freischankflächen. Weite Teile der Innenstadt werden für den Verkehr gesperrt, außerdem soll der Ordnungsdienst verstärkt werden. Bereits in der vergangenen Woche waren die Regeln im Zentrum der Stadt verschärft worden. Teile der Innenstadt wurden vorsorglich für den Verkehr gesperrt, von 19 bis 5 Uhr wurde ein Glasflaschenverbot verhängt.

Entsetzt äußert sich auch die Polizei: "Das Ausmaß an Gewalt, Rücksichtslosigkeit und krimineller Energie, mit dem sogenannte Partygänger in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf die Einsatzkräfte losgegangen sind, ist erschreckend", sagte der Augsburger Polizeipräsident Michael Schwald.

"Der Lockdown und all die damit verbundenen Einschränkungen sind weder Erklärung noch Entschuldigung oder gar Rechtfertigung für ein derartiges Verhalten", betonte Oberbürgermeisterin Weber.