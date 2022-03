Von Clara Lipkowski und Benedikt Warmbrunn, Altschauerberg

Eine halbe Autostunde von Nürnberg entfernt liegt ein Ort, der keinen Besuch wert ist. Ein paar Häuser an einer Hangstraße, die meisten davon kleine Höfe, unten am Ortseingang ein Weiher, weiter oben eine Pferdekoppel, drumherum viel Wald. Irgendwo zwischen den Bäumen versteckt sich eine Burgruine aus dem 14. Jahrhundert, die Einheimischen nennen sie "Eppala". Mehr gibt es nicht zu sehen in Altschauerberg, und genau deshalb wohnen die Leute hier, insgesamt 40. Sie wollen ihre Ruhe haben. Doch in den vergangenen Jahren haben sie in einem Ausnahmezustand gelebt, täglich kamen Besucher, und weil sie nur selten mit friedlichen Absichten kamen, kam täglich auch die Polizei. 39 Altschauerberger haben ihr Schicksal irgendwann akzeptiert, sie haben sich noch weiter zurückgezogen, sofern das in einem Dorf im Nirgendwo möglich ist. Sie zumindest haben die im Dorf so heilige Ruhe gewahrt.