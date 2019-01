Detroit, das war einmal die Auto-Stadt der Vereinigten Staaten. Die "Motor City", wie sie heute noch genannt wird. "Die großen Drei" sitzen hier in der Region. General Motors direkt in Detroit, Ford im benachbarten Dearborn, Chrysler in Auburn Hills, wo auch Volkswagen vertreten ist. Doch mit dem Niedergang der US-Automobilindustrie begann auch der Abstieg der "Motor City".