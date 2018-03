9. März 2018, 00:46 Uhr US-Handelspolitik EU fordert, von US-Strafzöllen ausgenommen zu werden

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat die USA daran erinnert, dass die EU ein "enger Verbündeter der USA" seien.

Sie will sich in einem Gespräch am Samstag mit dem US-Handelsbeauftragten Lighthizer um Klarheit bemühen, ob eine Ausnahmeregelung auch für die EU möglich ist - so wie bereits für Mexiko und Kanada.

Vertreter der deutschen Wirtschaft kritisieren unterdessen Trumps Entscheidung, Strafzölle einzuführen.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström fordert Amerika auf, die EU von den geplanten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen. "Die EU ist ein enger Verbündeter der USA", erklärte Malmström auf Twitter. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump die angekündigten Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium mit seiner Unterschrift besiegelt. Sie werde in den nächsten Tagen versuchen, Klarheit zu schaffen, teilte Malmström weiter mit. Am Samstag will sie den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer zu Gesprächen in Brüssel treffen.

Bislang sind nur Mexiko und Kanada von den Zöllen befreit. Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland sagte am Donnerstag, man werde weiter an einer Modernisierung des Nafta-Handelsvertrags arbeiten und in den USA Druck machen, bis die Drohung von Zöllen ganz vom Tisch sei. Aus dem Weißen Haus hieß es, dass Ausnahmeregelungen auch für andere Länder möglich seien. Die US-Regierung sei bereit, "Land für Land" über Ausnahmen bei den Zöllen zu verhandeln.

Die deutsche Wirtschaft übt indes scharfe Kritik an Trumps Entscheidung. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, erklärte in Berlin, die USA schadeten mit diesem Schritt nicht nur dem Welthandel, sondern auch sich selbst. Es gelte, für das Welthandelssystem einzustehen und zugleich den Gesprächskanal nach Washington offenzuhalten.

"Abschottung ist ein absoluter Irrweg"

Die EU solle gemeinsam mit internationalen Partnern bei der WTO Klage erheben, erklärte Wansleben weiter. Zugleich sollten in enger europäischer Abstimmung auch kurzfristig WTO-konforme Maßnahmen vorbereitet werden, um den USA "ein europäisches Signal für den Freihandel" zu senden. Dabei sei aber "Augenmaß wichtig", betonte der DIHK-Hauptgeschäftsführer. Eine Eskalation gegenseitiger Strafzölle gelte es "auf jeden Fall zu verhindern".

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte der Rhein-Neckar-Zeitung, "in Zeiten des globalisierten und digitalisierten Wettbewerbs" sei "Abschottung ein absoluter Irrweg". US-Strafzölle würden der deutschen Wirtschaft erhebliche Absatzeinbußen bescheren. Er rief die EU dazu auf, verantwortungsvoll zu reagieren und Washington weiterhin Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Mögliche Gegenmaßnahmen zu diskutieren und vorzubereiten, sei "sicher notwendig". Ziel müsse aber bleiben, Zollschranken auf beiden Seiten abzubauen, statt Hürden zu errichten.

Der EU-Außenpolitiker David McAllister sprach von einer "Belastungsprobe" für die transatlantischen Beziehungen. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe mahnte McAllister dennoch zu Besonnenheit. "Wir sollten jetzt umsichtig vorgehen und alles tun, um eine Eskalation des Handelsstreits und schon gar einen Handelskrieg zu vermeiden", sagte der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im EU-Parlament. Er sei aber "zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Beziehungen diese Irritation überstehen werden".

Ärmere Länder werden von den amerikanischen Zöllen getroffen

Auch Frankreichs Außenminister Bruno Le Maire zeigte sich enttäuscht von Trumps Dekret. In einem Handelskrieg gebe es nur Verlierer, sagte er. Brasilien kündigt "alle notwendigen Maßnahmen" zum Schutz seiner Interesse an. Das Vorgehen der Regierung in Washington sei unvereinbar mit den Pflichten der USA im Rahmen der WTO, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außen- und Handelsministerien.

Der Chef der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD), Mukhisa Kituyi, sieht die ärmeren Staaten durch die amerikanischen Zölle getroffen. Sie seien auch Opfer, aber nicht in der Lage, Vergeltung gegen die USA zu üben.