1. September 2017, 15:06 Uhr Fußball Im Goldrausch









Feedback

Anzeige

Diese Transferperiode zeigt wie noch niemals zuvor: Der Fußballsport ist eine Geldvermehrungsmaschine mit sagenhaften Renditen. Wer das stoppt? Niemand.

Kommentar von Thomas Hummel

Der "Deadline Day" verursachte das erwünschte Schwindelgefühl. Wie erwartet schafften es die katarischen Eigentümer von Paris Saint-Germain am letzten Tag der Fußball-Transferperiode, den 18-jährigen Kylian Mbappé zu kaufen. Äh, Entschuldigung: Sie leihen ihn erst, um ihn dann im kommenden Jahr zu erwerben, das Geschäft soll sich insgesamt auf 180 Millionen Euro summieren. Damit halten die Pariser angeblich die "Financial-Fairplay"-Regeln des Europäischen Fußball-Verbands Uefa ein, was vor allem eines zeigt: Diese Regeln der Uefa sind nicht die Kalorien wert, die man aufbringen muss, um das Wort vom Bildschirm abzulesen.

Im Mittelpunkt der letzten "Deadline-Day"-Stunden stand trotzdem ein anderer französischer Nationalspieler. Der allgemein recht unbekannte Thomas Lemar, 21-jähriger Offensivspieler mit Talent, aber nicht unbedingt ein Weltstar. An diesem Lemar hingen plötzlich die größten Deals des Fußballs, an seinem Beispiel zeigt sich der ganze Millionen-Wahn.

Er ging so: Der schlecht in die Saison gestartete FC Arsenal bietet angeblich am Donnerstag fast 100 Millionen Euro für Lemar, würde man sich einigen, dürfe der Chilene Alexis Sánchez für 60 Millionen Euro zu Manchester City wechseln. Doch Lemar spielt am Abend in Paris in der WM-Qualifikation gegen die Niederlande, wo er zwei Tore schießt, und so heißt es aus London, die Zeit werde zu knapp, um noch alle Formalien rechtzeitig abschließen zu können.

Blöd ist zudem, dass Lemar offenbar nicht nach London, sondern lieber nach Liverpool umziehen will. Käme es dazu, dann darf der streikende Brasilianer Coutinho endlich für etwa 135 Millionen aus Liverpool zum FC Barcelona wechseln. Doch Liverpool will wohl für Lemar nicht ganz so viel zahlen wie Arsenal. Was dessen Eigentümer beim AS Monaco nicht überzeugt. Keines der Domino-Steinchen fällt und so ist Freitagfrüh alles beim Alten.

Anzeige

Der AS Monaco zeigt, wie das Geschäft funktioniert

Apropos AS Monaco. Noch nie hat ein Klub in einem Sommer so einen Reibach erzielt. Benjamin Mendy für 58 Millionen Euro sowie Bernardo Silva für 50 Millionen zu Manchester City, Tiemoué Bakayoko für 40 Millionen zum FC Chelsea, Kylian Mbappé für 180 Millionen nach Paris. Das macht Einnahmen in Höhe von 328 Millionen Euro für Spieler, die der Klub einst für "nur" 38 Millionen erworben hatte.

Eine Wertsteigerung von 860 Prozent. Wo kann man solche Rendite einfahren? Der russische Eigentümer Dmitrij Rybolowlew freut sich. Der Milliardär hat sich mit dem portugiesischen Spielerberater Jorge Mendes zusammengetan, eine der mächtigsten Figuren des Weltfußballs. Die beiden verstehen den Fußball als das, was er heutzutage ist: eine Geldvermehrungsmaschine.