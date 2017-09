7. September 2017, 01:47 Uhr Wahlsieg von Donald Trump Russische Hintermänner sollen vor US-Wahl Facebook-Anzeigen gekauft haben









Feedback

Anzeige

Eine Facebook-Untersuchung erhärtet den Verdacht, dass Russland Einfluss auf die US-Wahl im vergangenen Jahr genommen hat.

Dem Unternehmen zufolge schalteten russische Hintermänner zwischen Juni 2015 und Mai 2017 bei dem sozialen Netzwerk Anzeigen im Wert von 100 000 US-Dollar.

Inhaltlich seien zwar kaum Empfehlungen für einen bestimmten Kandidaten ausgesprochen worden, so das Unternehmen. Die Anzeigen seien aber geeignet gewesen, die soziale Spaltung in Amerika voranzutreiben.

Im Vorfeld der Bundestagswahl in Deutschland sind Facebook bisher keine vergleichbaren Aktivität bekannt.

Vor der US-Präsidentenwahl im Herbst 2016 wurden nach Angaben von Facebook Tausende Anzeigen mit politischen Botschaften aus Russland heraus in dem weltgrößten sozialen Netzwerk geschaltet. Das Unternehmen geht davon aus, dass russische Hintermänner Anzeigenplatz für etwa 100 000 Dollar (umgerechnet etwa 84 000 Euro) kauften, um sich in die US-Innenpolitik einzumischen. Das sei bei einer tiefer gehenden Untersuchung zum Einfluss Russlands auf die US-Präsidentenwahl im vergangenen Jahr festgestellt worden, erklärte Facebook in einem Blogeintrag. Dabei seien etwa 470 Accounts identifiziert worden, die zwischen Juni 2015 und Mai 2017 etwa 3000 Anzeigen geschaltet hätten.

In einem Großteil davon seien die Wahl oder die Kandidaten nicht erwähnt worden, hieß es. Sie seien aber darauf ausgerichtet gewesen, die Spaltung bei umstrittenen Themen wie Rassen-Spannungen, Einwanderung oder Waffenbesitz zu vertiefen. Etwa ein Viertel der Anzeigen war demnach gezielt in bestimmten Regionen platziert worden. Mit potenziellem politischen Bezug seien 2200 Anzeigen für etwa 50 000 Dollar gekauft worden.

Facebook habe die US-Behörden über die Erkenntnisse informiert. Im Vorfeld der Bundestagswahl in Deutschland sei bisher keine solche Aktivität festgestellt worden, betont Facebook.

Ellen Weintraub von der US-Wahlkommission erklärte, die Wähler verdienten Aufklärung darüber, woher die Anzeigen stammten. Es sei ungesetzlich, wenn Ausländer direkt oder indirekt Geld für US-Wahlen aufwendeten. Einem Facebook-Mitarbeiter zufolge gibt es Verbingungen zwischen den Anzeigen und einer bekannten russischen "Troll-Fabrik" in St. Petersburg, die Kommentare in sozialen Medien veröffentlicht.

Anzeige

Facebook verstärkt nach Vorwürfen sein Vorgehen gegen Fake News und falsche Accounts

Facebook hatte bereits im April erklärt, dass das Online-Netzwerk für politische Einflussnahme missbraucht worden sei. Facebook wurde vorgeworfen, während des Wahlkampfs zu wenig gegen die Manipulation öffentlicher Meinung durch gefälschte Nachrichten und Propaganda getan zu haben. Gründer und Chef Mark Zuckerberg bestritt, dass dies das Wahlergebnis beeinflusst habe. Zugleich verstärkte das Online-Netzwerk seitdem das Vorgehen gegen erfundene News und politische Einflussnahme durch gefälschte Accounts.

Aktuell untersucht US-Sonderermittler Robert Mueller den russischen Einfluss auf die amerikanische Präsidentenwahl im vergangenen Jahr. Dabei stehen auch Personen aus dem engeren Umfeld von US-Präsident Donald Trump im Fokus.