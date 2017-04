7. April 2017, 10:20 Uhr USA Russland setzt Vereinbarung mit USA über syrischen Luftraum aus

US-Präsident Donald Trump hat 59 Tomahawk-Raketen auf eine syrische Luftwaffenbasis abfeuern lassen.

Der Angriff ist eine Vergeltungsaktion gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad.

Russland hat daraufhin eine mit den USA geschlossene Vereinbarung über die Vermeidung von Zusammenstößen im syrischen Luftraum ausgesetzt.

Die Vereinigten Staaten haben eine Luftwaffenbasis der syrischen Armee im Landesinneren angegriffen. Die Aktion gilt als Vergeltung gegen den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf Zivilisten Anfang der Woche in Khan Scheikhun. Die USA machen Syriens Präsident Baschar al-Assad für den Einsatz von Chemiewaffen gegen seine eigene Bevölkerung verantwortlich, in dem mindestens 70 Menschen getötet wurden, darunter viele Kinder.

Nach einem direkten Befehl von US-Präsident Donald Trump seien von zwei US-Kriegsschiffen aus 59 Tomahawk-Marschflugkörper auf die Luftwaffenbasis abgefeuert worden. Im Visier seien Flugzeuge, Start- und Landebahnen sowie Treibstofflager gewesen, sagte ein Regierungsvertreter. Von der Basis soll der Angriff mit dem chemischen Kampfstoff Sarin gestartet worden sein.

Die Luftwaffenbasis al-Schairat, die Ziel des US-Raketenangriffs wurde (Foto: dpa)

Der Gouverneur der Provinz Homs, Talal Barasi, sprach von sechs Toten, sowie von sieben Verletzten. Der angegriffene Flugplatz in der Nähe des Ortes al-Schairat sei stark zerstört worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete vier getötete syrische Armeeangehörige, darunter einen General, sowie Dutzende Verletzte.

Der syrische Informationsminister Omran al-Subi bezeichnete den Angriff auf die Luftwaffenbasis als "begrenzt" und "erwartet". Eine militärische Eskalation sei nicht zu erwarten.

Es ist die erste Militäraktion der USA gegen Syrien seit Beginn des Bürgerkrieges vor sechs Jahren. Die Vorgängerregierung von Barack Obama hatte mit militärischen Schritten gegen die syrische Regierung lediglich gedroht - sie aber nicht ausgeführt, weil der US-Kongress es ablehnte, eine solche Strafaktion zu unterstützen.

Syrien und Russland verurteilen US-Angriff

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das US-Bombardement als Angriff auf die Souveränität Syriens verurteilt. "Präsident Putin hält die amerikanischen Angriffe für eine Aggression gegen einen souveränen Staat, gegen das Völkerrecht, dazu noch mit einem erdachten Vorwand", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die syrische Armee habe keine Chemiewaffen mehr, das habe nach der Entwaffnung auch die zuständige UN-Organisation bestätigt. Derweil werde der "Einsatz von Chemiewaffen durch die Terroristen komplett ignoriert."

Der Chef des Verteidigungsausschusses im russischen Parlament, Viktor Oserow, sagte, der US-Luftangriff könnte als Akt der Aggression der USA gegen ein UN-Mitglied gewertet werden. Russland fordere deswegen eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Zudem könnte die Aktion den Kampf gegen den Terrorismus erschweren.

Russland hat außerdem eine mit den USA geschlossene Vereinbarung über die Vermeidung von Zusammenstößen im syrischen Luftraum ausgesetzt. Russland setze das "Memorandum mit den USA über die Vermeidung von Zwischenfällen bei Flügen während Militäreinsätzen in Syrien" aus, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Bislang hatten beide Länder Daten über Flugbewegungen ausgetauscht, um Kollisionen zu verhindern.

Das syrische Staatsfernsehen sprach von einem Akt der "Aggression". Die syrische Opposition lobt den US-Angriff und nennt ihn "sehr wichtig". Der Sprecher des in Istanbul ansässigen Oppositionsbündnisses Syrische Nationale Koalition, Ahmed Ramadan, sagte: "Dies sollte der Anfang davon sein, dem (syrischen) Regime zu sagen, dass es nicht ungestraft bleiben kann."

Trump: Angriff dient nationalem Sicherheitsinteresse der USA

Trump äußerte sich am Abend in einer kurzen Stellungnahme in seinem Feriendomizil Mar-a-lago, wo er gerade den chinesischen Präsidenten Xi Jinping empfängt. "Assad hat die Hilflosen erstickt", sagte er. "Kein Kind Gottes sollte jemals einen solchen Horror erleben", sagte der US-Präsident über den mutmaßlichen Angriff mit dem Kampfstoff Sarin.

Trump bezeichnete es als zentrales "nationales Sicherheitsinteresse" der USA, den Einsatz von Chemiewaffen nicht zuzulassen. "Jahrelange Versuche, Assads Verhalten zu ändern, sind gescheitert. Heute bitte ich alle zivilisierten Nationen, uns zu helfen, das Blutvergießen in Syrien zu beenden."