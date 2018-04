8. April 2018, 10:58 Uhr US-Demokratin Nancy Pelosi Hassfigur für Trump-Anhänger

Nancy Pelosi vereint all das, womit sich bei Trumps Wählerschaft Stimmung machen lässt: Sie ist liberal, gehört dem politischen Establishment an und sie ist eine Frau mit enormem Einfluss.

Als Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus schafft es die 78-Jährige, Trump Zugeständnisse abzuringen.

Trotzdem hat die Demokratin auch in ihrer eigenen Partei Kritiker: Sie glauben, mit Pelosi ließen sich keine Wahlen gewinnen.

Von Johanna Bruckner , New York

Als Nancy Pelosi im Februar vor dem amerikanischen Repräsentantenhaus eine historische Dauerrede hielt, wiesen ihre Mitarbeiter Reporter auf ein Detail hin. Die damals 77-Jährige stand die vollen acht Stunden auf Zehn-Zentimeter-Absätzen hinter dem Rednerpult. Sie setzte sich für die Belange der "Dreamer" ein, junge Einwanderer, die als Kinder illegal in die USA kamen und denen mit Auslaufen des Daca-Programms eine ungewisse Zukunft bevorsteht. Normalerweise ist die Redezeit im Repräsentantenhaus beschränkt, Pelosi spielte ein demokratisches Privileg aus, das ihr als Minority Leader zusteht, also Minderheitsführerin der demokratischen Opposition.

Acht Stunden, zehn Zentimeter, 77 Jahre. Das ist in Worten: eine Kampfansage an den politischen Gegner. Im November stehen die sogenannten Midterms an, dann wollen sich die Demokraten zumindest die Mehrheit im Abgeordnetenhaus zurückholen. Pelosi, mittlerweile 78, wird sie wohl in die Schlacht führen. Nach der Wahlniederlage von Hillary Clinton 2016 habe sie eigentlich aufhören wollen, sagte sie jüngst auf einer Parteiveranstaltung. Aber: Washington brauche zumindest eine mächtige Frau.

Nancy Pelosi war 47, als sie sich das erste Mal um ein politisches Amt bewarb. Erst als das letzte ihrer fünf Kinder das College besuchte, startete sie ihre Karriere. Pelosis allererster Wahlkampf in ihrer Heimat San Francisco dauerte nur 60 Tage, sie besuchte 120 Haus-Partys und sammelte eine Million Dollar an Wahlspenden ein. Mit Erfolg: Seit 1987 sitzt sie ununterbrochen für den zwölften Distrikt in Kalifornien im Kongress. 2002 wurde Pelosi erstmals Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus. Als erste Frau überhaupt. Als ihre Partei bei den Midterms 2006 dann die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewann, wurde Pelosi zum Speaker of the House gewählt - abermals war sie die erste Frau, die diese Position innehatte. Hinter dem damaligen Präsidenten Bush und dessen Vize Cheney bekleidete sie damit das drittwichtigste Amt im Staat.

Dass Pelosis Mitarbeiter Reporter am Rande der "Dreamer"-Rede auf die Sache mit den High Heels aufmerksam machten, war also keine oberflächliche Randnotiz. Es war ein ehrfürchtiger Hinweis auf die Willensstärke und Unbeirrbarkeit der Chefin.

Unter Trump muss Pelosi mehr denn je als kollektive Hassfigur herhalten

Nancy Pelosi ist seit Jahren das Lieblingsfeindbild der Republikaner, die sie als "dämonische Großmutter" verunglimpfen (Pelosi hat neun Enkel). Nach dem Platzen der Immobilienblase in den USA gab es Wahlplakate, die sie als überlebensgroßes Monster darstellten, das mit seinen riesigen Regierungsfüßen Häuser zertrampelt. Seit Donald Trump Präsident ist, muss Pelosi mehr denn je als kollektive Hassfigur herhalten.

Ein Beispiel aus dem vergangenen Sommer: In Georgia stand der Sitz des Republikaners Tom Price zur Disposition, Trump hatte den Abgeordneten als Gesundheitsminister nominiert (Price gab den Posten nach einem Skandal um exorbitante Reisekosten wieder ab). Als der Demokrat Jon Ossoff in Umfragen überraschend gut abschnitt, lancierten die in Georgia traditionell siegesgewissen Republikaner eine Defamierungskampagne. Ihr Hebel: Nancy Pelosi. Ossoff wurde als "Pelosis Jasager" porträtiert, als Marionette der Parteispitze in Washington. Fünf Millionen Dollar gaben die Republikaner aus. Am Ende gewann die republikanische Kandidatin knapp gegen den Demokraten Ossoff.

Die 78-jährige Pelosi vereint all das, womit sich bei Trumps Wählerschaft Stimmung machen lässt: Sie ist liberal, aus San Francisco (für Erzkonservative der Sündenpfuhl Amerikas), gehört dem politischen Establishment an. Und sie ist eine Frau, mehr noch, sie ist die mächtigste Frau, die Amerika derzeit hat.

An die Anfeindungen von republikanischer Seite dürfte sich die Demokratin inzwischen gewöhnt haben - ein rauer Umgangston ist in den USA nicht nur im Präsidentschaftswahlkampf gang und gäbe. Doch Pelosi hat mittlerweile auch innerhalb ihrer eigenen Partei ein Imageproblem.