Ihre Flüchtlingspolitik hat sie fast die Kanzlerschaft gekostet. Doch gegen alle Erwartungen hat Merkel dann gelassen einen anstrengenden Wahlkampf geführt.

Von Nico Fried

Gleich am Anfang redet Angela Merkel über das Ende. Es ist der Mittwoch elf Tage vor der Bundestagswahl. Die Kanzlerin strebt nach zwölf Jahren im Amt eine Mehrheit für weitere vier Jahre an. Nun empfängt sie zu einem Gespräch im Kanzleramt, aber sie sagt gleich, wann das alles vorbei sein wird. Weil der Wahlkampf sie an diesem Tag noch nach Niedersachsen führt. Der Hubschrauber steht bereit. Deshalb muss Merkel pünktlich Schluss machen. Mit dem Gespräch.

Draußen weht starker Wind, der Flug gen Westen könnte turbulent werden. Wenn sie viel mit dem Hubschrauber unterwegs ist, schmerzen der Kanzlerin manchmal die Ohren. An diesem Tag meint man sehen zu können, dass ihr das zu erwartende Geschaukel schon vorab leichte Blässe ins Gesicht malt. Der Wahlkampf ist intensiv geworden, anstrengend. Nicht nur meteorologisch, auch politisch. So wie sie es erwartet hat.

Es werde "Anfechtungen von vielen Seiten" geben, sagte Merkel, als sie der CDU im November 2016 ihre erneute Kandidatur ankündigte. Sie meinte natürlich die politischen Gegner zur Linken und zur Rechten. Und ein wenig fürchtete sie wohl auch die politischen Freunde, die von der CSU vor allem.

Es gab Phasen, in denen es in den Umfragen gar nicht gut aussah für die Amtsinhaberin, zum Beispiel nach der Nominierung ihres Herausforderers Martin Schulz, die einherging mit einem wenig überzeugenden Friedensschluss zwischen Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer. Doch als der Wahlkampf im Spätsommer 2017 so richtig losgeht, gilt Merkel schon als die sichere Siegerin. Für die letzten Wochen ist das mehr Bürde als Beruhigung.

Störer, Tröten, Trillerpfeifen? Die Kanzlerin schimpft nicht dagegen an

Merkel sitzt an ihrem Arbeitstisch, sie wirkt konzentriert, nicht gehetzt; gelassen, nicht angespannt. Es geht um den Wahlkampf, die Flüchtlingspolitik, das Verhältnis zur CSU. Mehr als 50 Städte wird sie am Ende auf ihrer Tour besucht haben.

Früher ist sie in Wahlkämpfen schon mal heiser geworden, gerade wenn es Landtagswahlkämpfe in der kalten Jahreszeit waren. In diesem Jahr klingt sie noch normal, obwohl sie oft lauter sprechen muss, um gegen die Proteste anzukommen, vor allem in Ostdeutschland. Merkels Stimme hält. Aber die Stimmung ist an manchen Orten ziemlich ruppig.

"Ich glaube, dass es richtig ist, sich dem zu stellen", sagt Merkel dazu immer wieder. So eine Rede ist ein körperlicher Kraftakt, aber Merkel steht auf der Bühne vorne ja wenigstens noch etwas weiter weg von den Tröten und Trillerpfeifen. Die Leute, die den Krach direkt neben sich aushalten müssen, die tun ihr leid.

Und die Kanzlerin wundert sich, dass ein paar Dutzend Störer häufig mehr Aufmerksamkeit bekommen als Hunderte Menschen, die zuhören wollen. Für ihre politischen Gegner bedeutet dieses Echo beachtlichen Ertrag bei geringem Aufwand. Deshalb schimpft Merkel auch nicht dagegen an, wie es manche von ihr gefordert haben. Aus ihrer Sicht steht jede Provokation für sich.