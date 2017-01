3. Januar 2017, 07:36 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Belgien will Reisende schärfer kontrollieren. Aus Angst vor neuen Anschlägen fordert die Regierung in Brüssel, dass sich künftig nicht nur Flugpassagiere registrieren lassen müssen, sondern auch alle Personen, die mit Bus, Bahn oder Schiff ins europäische Ausland fahren. Kritiker sehen das Schengener Abkommen in Gefahr. Aus Brüssel berichtet Alexander Mühlauer.

Syrische Rebellengruppen frieren Gespräche über Friedensverhandlungen ein. Dies sei eine Reaktion auf Verstöße gegen die Waffenruhe, die sie Syriens Regime und dessen Verbündeten vorwerfen, heißt es in einer Erklärung von zwölf Gruppen der Freien Syrischen Armee. Mitte Januar sollen eigentlich Friedensgespräche beginnen. Mehr

De Maizière fordert mehr Vollmachten des Bundes im Kampf gegen Terror. In einem Zeitungsbeitrag fordert der Bundesinnenminister eine Stärkung des Bundeskriminalamts, die Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz und den Ausbau der Bundespolizei. Auch bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber will de Maizière mehr Kompetenzen für den Bund. Die Details

EXKLUSIV Beiträge zur Arbeitslosenversicherung könnten sinken. Führende Vertreter von SPD und Union stimmten einer entsprechenden Forderung vom Bund der Steuerzahler zu. Angesichts von Rekordbeschäftigung und steigenden Beiträgen hat die Agentur für Arbeit einen Überschuss von elf Milliarden Euro angehäuft. Wie stark der Satz gesenkt werden kann, soll noch geklärt werden. Zum Bericht

Israelische Polizei befragt Netanjahu zu Korruptionsvorwürfen. Der Regierungschef wird verdächtigt, Zuwendungen in Höhe von mehreren hunderttausend Schekeln (vier Schekel sind gleich ein Euro) von Geschäftsleuten angenommen zu haben. Es geht um teure Flüge, Anzüge und Auslandsaufenthalte. Netanjahu bestreitet die Vorwürfe. Aus Israel berichtet Peter Münch.

Favorit Michael van Gerwen gewinnt Darts-WM. Im Finale in London besiegt der 27-jährige Niederländer Titelverteidiger Gary Anderson deutlich mit 7:3. Zum Spielbericht

Frühstücksflocke

Mariah Carey landet mit Pannenauftritt ersten Internet-Hit des Jahres. Die US-Sängerin trat bei der Silvester-Show des Fernsehsenders ABC am Times Square in New York auf - und so gut wie alles ging schief. Sie verpasste das richtige Timing bei ihren Liedern, rollte mit den Augen und beschwerte sich über die Technik, während im Hintergrund ihre Songs im Playback liefen. Irgendwann flüchtete sie einfach von der Bühne. Ihr Management bezichtigte danach die Produktionsfirma der Sabotage, Carey nahm es mit Humor: "Shit happens! Auf mehr Schlagzeilen in 2017!" schrieb sie. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.