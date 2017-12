11. Dezember 2017, 17:46 Uhr Russlands Einfluss in Syrien Putin schwebt für die Triumphgeste ein









Bevor er nach Kairo und Ankara weiterreiste, besuchte Russlands Präsident Putin unangekündigt den Luftwaffenstützpunkt Khmeimim in Syrien.

In Anwesenheit von Syriens Machthaber Baschar al-Assad sagte Putin, der Terrorismus sei besiegt, Syrien sei "als unabhängiger, souveräner Staat gerettet".

Er befahl ein weiteres Mal den "Rückzug eines bedeutenden Teils der russischen Streitkräfte".



Von Julian Hans , Moskau, und Paul-Anton Krüger , Kairo

Das Timing von Wladimir Putin hätte kaum besser sein können - allerdings stand sein Besuch im Nahen Osten schon fest, bevor Donald Trump am Mittwoch seine Entscheidung bekannt gab, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. So allerdings wurde die Reise des russischen Präsidenten fast zu einem Triumphzug. Während amerikanische Flaggen in den Straßen von Amman und Beirut brennen und die Trump-Regierung selbst ihren engsten Verbündeten in der Region zunehmend als unzuverlässig und unberechenbar gilt, schwebte Putin zunächst unangekündigt auf dem Luftwaffenstützpunkt Khmeimim in Syrien ein, um dann nach Kairo und Ankara weiterzureisen.

In Anwesenheit von Syriens Machthaber Baschar al-Assad sagte Putin, der Terrorismus sei besiegt, Syrien sei "als unabhängiger, souveräner Staat gerettet". Er befahl ein weiteres Mal den "Rückzug eines bedeutenden Teils der russischen Streitkräfte". Den Teilabzug hatte er allerdings vor zwei Wochen schon angekündigt. Putin betonte zugleich, der Marine-Hafen in Tartus sowie der Luftwaffenstützpunkt in Khmeimim blieben erhalten.

In einer Rede vor Offizieren sagte Putin, die wichtigste Aufgabe eines Soldaten sei die Verteidigung seines Heimatlandes und seines Volkes. Genau diese Aufgabe hätten die russischen Einsatzkräfte in Syrien erfüllt. "Denn indem Sie dem syrischen Volk geholfen haben, seine Staatlichkeit zu verteidigen und die Angriffe der Terroristen abzuwehren, haben Sie jenen eine niederschmetternde Niederlage zugefügt, die direkt, offen und frech unserem Land gedroht haben". Ende vergangener Woche hatte der russische Generalstab verkündet, die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei in Syrien endgültig besiegt.

Diese Erklärung ist mehr als nur symbolischer Natur. Sie ist eine indirekte Aufforderung an die Amerikaner, Syrien zu verlassen. Die USA haben nach Angaben des Pentagon 2000 Soldaten zur Unterstützung der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) im Kampf gegen den IS in Syrien stationiert; 400 Marines sollen abgezogen werden. Laut westlichen Diplomaten wird es mit dem Sieg gegen den IS schwieriger für die USA, ihre Präsenz in Syrien zu rechtfertigen, die nach Schätzung einiger Experten bis zu 5000 Mann umfassen könnte.

Russland will in Freihandelszonen entlang des Suez-Kanals investieren

Das Pentagon will einen Teil des Kontingents zunächst dort lassen - offiziell um eine Wiedererstarken des IS zu verhindern. Die Soldaten sind aber zugleich auch der wichtigste Faktor, wenn die USA auf die Gestaltung der Nachkriegsordnung in Syrien Einfluss nehmen wollen. Zuletzt klagten die Amerikaner, die Zwischenfälle mit russischen Kampfflugzeugen im syrischen Luftraum hätten deutlich zugenommen; zwei Jets seien fast kollidiert. Verteidigungsminister James Mattis allerdings ist entschlossen, die kurdischen Verbündeten nicht ihrem Schicksal zu überlassen. Jedoch hat Trump offenbar dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan versprochen, keine Waffen mehr zu liefern.

Zweite Station der Reise war Kairo: Nach mehr als zwei Jahren Verhandlungen wurde unter den Augen Putins und seines ägyptischen Kollegen Abdel Fattah al-Sisi der Vertrag über den Bau des Atomkraftwerks Dabaa an der Mittelmeerküste unterschrieben. Der Staatskonzern Rosatom soll für 30 Milliarden Dollar die vier Blöcke mit je 1200 Megawatt Leistung bauen. Das Geld dafür bringt Russland größtenteils selber mit: Moskau gewährt Kairo einen Kredit über 25 Milliarden Euro. Die Devisenreserven des Landes haben sich gerade auf 36,7 Milliarden Euro erholt. Der erste Meiler soll bereits im Jahr 2024 ans Netz gehen, das Projekt 2030 abgeschlossen sein.

Damit vertieft Moskau seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss im bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt - das sich unter Präsident Anwar al-Sadat von der Sowjetunion abgewendet hatte und nach dem Friedensschluss mit Israel zu einem der engsten Verbündeten der USA wurde. Russland will in Freihandelszonen entlang des Suez-Kanals investieren, wo auch China Megaprojekte plant, etwa die größte Textilfabrik Afrikas. Zudem verkauft Putin Waffen an Sisi, von denen viele in Syrien unter Gefechtsbedingungen eingesetzt worden sind. In Kairo fanden auch Verhandlungen zwischen verschiedenen syrischen Gruppen über lokale Waffenstillstände statt; eine der Oppositionsgruppen ist hier beheimatet. Auch in Libyen decken sich ägyptische und russische Interessen; beide unterstützen General Khalifa Haftar, den starken Mann im Osten.

Putin sagte Sisi überdies zu, Russland werde die Flüge nach Ägypten wiederaufnehmen. Sie sind seit dem 31. Oktober 2015 unterbrochen, als der IS-Ableger auf dem Sinai einen russischen Ferienflieger mit 224 Menschen an Bord aus dem Himmel gebombt hatte; alle Insassen starben. Danach brach der Tourismus ein, wichtigste Devisenquelle des Landes. Russen und Briten waren vor dem Anschlag die bedeutendsten Gästegruppen. Allerdings soll es Direktverbindungen erst im Februar geben - nach dem wichtigen Weihnachtsgeschäft.