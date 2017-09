20. September 2017, 10:45 Uhr Haustürwahlkampf Wahlkampf auf die altmodische Art









Big Data, Microtargeting, Data Mining? Für deutsche Wahlkämpfer kaum ein Thema. Wie ein Direktkandidat - ganz alte Schule - an der Haustür um die Erststimme wirbt.

Von Lars Langenau

Bürger: "Das gibt es also wirklich, dass Sie klingeln kommen!"

Kandidat: "Ja!"

Bürger: "Aber ich bin notorischer Grün-Wähler."

Kandidat: "Das ist nicht schlimm. Ich mache Werbung für die Erststimme."

Bürger: "Also ich bin von Mutti zu den Grünen gekommen."

Kandidat: "Das ist doch schon mal ein Prozess."

Bürger: "Schulz gefällt mir, weil der pragmatisch ist."

Ein Lächeln huscht über das Gesicht von Sebastian Roloff, 34, Direktkandidat der SPD für den Münchner Süden. Vielleicht ist sein Gegenüber hinter der Haustür einer von den vielen, von denen Martin Schulz sagt, dass sie noch unentschieden sind, wem sie am 24. September ihre Stimme geben. Einer von denen, die er persönlich noch überzeugen kann, ihm wenigstens die Erststimme zu geben, weil die über den Direktkandidaten entscheidet. Hier das Kreuzchen bei einer der kleineren Parteien zu machen, wäre völlig sinnlos.

Roloff steht auf Platz 35 der Landesliste, traditionell sind in der Bayern-SPD aber nur die ersten 16 Plätze wirklich sicher. Eigentlich ist er chancenlos. Und doch gibt er sich genauso frohen Mutes wie sein Parteichef, für den die Wahl erst am Sonntag entschieden wird - und nicht in Umfragen. Roloff tritt zum ersten Mal als Direktkandidat an, und um es deutlich zu sagen: Er reißt sich gerade den Arsch auf. Und das schon seit März. Da hat für ihn der Wahlkampf begonnen.

"Im März hätte ich gewonnen", sagt Roloff. Da war Martin Schulz gerade neuer SPD-Chef, zum Kanzlerkandidaten gekürt und in den Umfragen hatte die SPD die Union gar überholt. Hätte, hätte Fahrradkette, könnte Roloff in Tradition anderer Sozialdemokraten sagen. Doch obwohl seither die Chancen für ihn und seine Partei rasant schwinden, sind seit dem Frühjahr seine Tage lang und hart: um sechs Uhr aufstehen, Nachrichten gucken, hören, lesen, um 7.30 Uhr ins Büro, danach auf die Straße - Wähler erreichen. "Wenn der Tag um 23 Uhr endet, ist das früh. Oft wird es ein Uhr, bis ich alle Mails durch und beantwortet habe."

Der ehemalige Wahlkreis von Peter Gauweiler

Hauptberuflich ist Roloff Anwalt bei der IG Metall, und hat inzwischen neben ein paar tausend Euro auch seinen Jahresurlaub investiert, um für sich zu werben. Nach der Arbeit nimmt er in der Regel noch zwei Termine wahr, am Wochenende oft vier.

Sein Wahlkreis ist der ehemalige Wahlkreis von Peter Gauweiler (CSU). Seit 1976 wird er von den Christsozialen gehalten - mit einer Unterbrechung von 1998 bis 2002. Wäre sein Wahlkreis nur hier am Partnachplatz in Sendling oder das alte Arbeiterviertel in Giesing, dann würde der Sozialdemokrat mit großer Wahrscheinlichkeit in den Bundestag einziehen. Doch er umfasst auch die schicken Viertel Hadern, Solln und Harlaching, wo die Bewohner der Einfamilienhäuser eher konservativ wählen.

Seinen Wahlkampf hat er selbst geplant. "Es ist mir wichtig, dass ich auf allen Kanälen ansprechbar bin", sagt der Kandidat. So ist er (natürlich) auf Facebook präsent und sagt: "Ich bin der zweitaktivste Twitterer in der SPD nach Johannes Kahrs." Sein "absurdester Termin in diesem Wahlkampf", sagt er, war ein Fotoshooting der Münchner Abendzeitung, die ihn für ein (gestelltes) "Wettgrillen" mit seinem Gegenkandidaten Michael Kuffer von der CSU mit hochgekrempelten Hosen in der Isar ablichtete. Roloff steht im Wasser und hält ein Würstchen in die Luft. Dazu muss man wissen, dass Roloff Vegetarier ist. Aber was macht man nicht alles im Wahlkampf. Auch Hausbesuche wie an diesem frühen Abend vor ein paar Tagen gehören dazu.