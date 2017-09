23. September 2017, 22:05 Uhr Bahnreise vor der Bundestagswahl Wir sind Deutschland

Weinfest in Fürstenfeldbruck.









Am Sonntag entscheiden die Deutschen über ihre Zukunft. Aber wer bitte sind sie, diese Deutschen? Was soll das für ein Land sein, in dem sie leben wollen? Eine Deutschlandreise mit der Bahn.

Diese Reise wird enden an einem Sonntagabend im September, zu Füßen der wohl beliebtesten Frau Deutschlands. Diese Frau stammt aus dem Osten, sie hat es in den vergangenen zwölf Jahren weit gebracht und sie wird sich deswegen sanft lächelnd verneigen können vor einer ihr hörigen Masse. Man wird Teil dieser Masse sein, man wird vor dieser Frau zusammensinken - erleuchtet, endlos erschöpft, aber ziemlich guter Laune.

Dresden nach München

Diese Reise hat ihren Ursprung gut eine Woche zuvor, an einem ...