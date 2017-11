28. November 2017, 00:07 Uhr Mobilfunknetze im Vergleich Telekom, Vodafone, O2: So finden Sie das beste Netz









Die Technikmagazine Connect und Chip haben ihre voneinander unabhängigen Tests des deutschen Handynetzes veröffentlicht.

Das Netz von O2 schneidet mit Abstand am schlechtesten ab. Wohl auch weil die Zusammenführung der Netze von O2 und E-Plus bis 2019 andauert.

Die Mobilfunknetze in Deutschland werden immer besser. Das ist das Ergebnis zweier voneinander unabhängiger Tests der Technikmagazine Connect und Chip. Alle drei deutschen Handynetze haben in Sachen Daten- und Telefonqualität im Vergleich zum Vorjahr zugelegt, im O2-Netz von Telefónica fanden die Tester aber immer noch gravierende Schwächen. Knapper Testsieger ist das Mobilfunknetz der Telekom, dicht dahinter folgt Vodafone. In beiden Netzen kann der Nutzer stabil und schnell surfen und zuverlässig telefonieren, bei der Telekom meist ein bisschen besser als mit Vodafone. Nur in der Bahn ist Vodafone etwas zuverlässiger. O2 lohnt sich für Kunden nur dann, wenn der Tarif deutlich günstiger als bei den anderen beiden Netzbetreibern ist. Connect hat seinen jährlichen Mobilfunktest am Dienstag veröffentlicht (die vollständigen Ergebnisse finden Sie hier); die ausführlichen Testergebnisse von Chip sind seit vergangenem Freitag online einsehbar.

Im Test von Connect kommt das Telekom-Netz auf 901 von 1000 möglichen Punkten (Note "sehr gut"), Vodafone erreicht 876 Punkte ("gut") und Telefónica 553 Punkte ("ausreichend"). Chip vergibt 91,3 von 100 möglichen Punkte an die Telekom (Note 1,4), 88 Punkte an Vodafone (1,6) und 66,7 Punkte an Telefónica (3,1). Chip bewertet neben Daten- und Telefonverbindungsqualität außerdem die reine Verfügbarkeit des Netzes, unter anderem deshalb schneidet das O2-Netz bei Chip etwas besser ab als bei Connect.

Die Tester von Connect haben die Netzqualität unterwegs im Auto bei sogenannten Drive-Tests in 19 deutschen Großstädten, 28 Kleinstädten und auf Verbindungsstraßen geprüft; dazu wurden Autos mit mehreren Smartphones bestückt. Außerdem waren sie in Fernzügen unterwegs. In zehn Städten haben die Tester zu Fuß das Netz in öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln geprüft. Insgesamt haben sie für den Test rund 23 000 Kilometer zurückgelegt. Chip setzt ebenfalls auf Drive- und Walk-Tests in fünf Großstädten, zehn mittelgroßen Städten und 20 Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen und in der Bahn.

Die Test-Ergebnisse im Detail: