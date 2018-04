18. April 2018, 11:20 Uhr Regierungserklärung in Bayern Eine Rede, die Söders ganze Laufbahn definieren könnte

Kaum ein Auftritt liefert bessere Hinweise auf den Stil eines Ministerpräsidenten als dessen erste Regierungserklärung.

Markus Söder wird seine Rede an diesem Mittwoch im Bayerischen Landtag halten - und hat eigenen Angaben zufolge lange daran gearbeitet.

Mancher Vorgänger hat mit der Regierungserklärung schon das Ende seiner Amtszeit eingeleitet.

Von Wolfgang Wittl

Markus Söder hat in seinem Leben einige Anstrengungen unternommen, damit die Menschen zielgerichtet erfahren, mit wem sie es zu tun haben. Er postet Videos von sich, fährt durchs ganze Land, stellt Fotos ins Internet, in Kinosälen erzählt er über sich und seine Arbeitsgewohnheiten.

So weiß man also, dass Söder früh aufsteht und seine Reden selbst schreibt - zwei Eigenschaften, die er zuletzt öfter kombiniert hat. Wochenlang feilte er an seiner ersten Regierungserklärung, am Mittwoch im Landtag wird er sie präsentieren. Den Inhalt hütet Söder wie ein Staatsgeheimnis. Nichts soll die Überraschung verderben, welcher Typ Regierungschef auf Bayern zukommt.

Ein Blick in die jüngere bayerische Geschichte zeigt: Kaum ein Auftritt liefert bessere Hinweise auf den Stil eines Ministerpräsidenten als dessen erste Regierungserklärung. Alfons Goppel etwa ist am Ende seiner 16-jährigen Regierungszeit vor allem damit in Erinnerung geblieben, dass er den Wandel Bayerns vom Agrar- zum Industriestaat vorangetrieben hat. Goppel setzte auf eine "einträgliche gewerbliche Wirtschaft", aber auch auf den Bau von Schulen und Hochschulen.

Über all das sprach er bereits in seiner ersten Regierungserklärung vom 19. Dezember 1962, hängen geblieben ist aber insbesondere der erste Satz dieser Rede, mit dem Goppel seinen Ruf als Landesvater begründet hat: "Im Mittelpunkt aller staatlichen Tätigkeit steht der Mensch." Kein bayerischer Ministerpräsident war länger im Amt, keiner erzielte bei Landtagswahlen ein besseres Ergebnis als Goppel 1974 (62,1 Prozent) - wohl auch deshalb, weil er seinen ersten Worten glaubhaft Taten folgen ließ.

Für Franz Josef Strauß war dies Grund genug, sein Wirken in die Tradition des beliebten Vorgängers zu stellen. "Es geht darum, in den nächsten vier Jahren die erfolgreiche Politik der Staatsregierung fortzusetzen und weiterzuentwickeln - so wie ich sie von Alfons Goppel übernommen habe", erklärte Strauß am 14. November 1978. Solide Haushaltspolitik, regionale Strukturpolitik, kommunale Selbstverwaltung - das waren seine Botschaften für Bayern.

Strauß setzte auch bundespolitische Akzente

Anders als Goppel setzte Strauß in seiner ersten Regierungserklärung aber auch bundespolitische Akzente. Das dürfte zum einen seiner bisherigen Vita in Bonn geschuldet gewesen sein, zum anderem seinem Ehrgeiz, der nur ein gutes halbes Jahr später in die Kanzlerkandidatur mündete. So wetterte Strauß im Landtag leidenschaftlich gegen "die gesellschaftspolitische Agitation linksradikaler Bilderstürmer" und eine "Bundespolitik der kleinen Schritte" auf Kosten des Mittelstandes. Wichtig war ihm außerdem, "Hüter und Vorkämpfer des Föderalismus zu sein".

Auch Max Streibl, der nach dem unerwarteten Tod von Strauß die Regierungsgeschäfte übernahm, versäumte es nicht, sich gleich zu Beginn in die Kontinuitätslinie seines Vorgängers einzureihen. "Sein Erbe zu wahren und zu mehren, ist mir Verpflichtung", formulierte Streibl am 1. Dezember 1988 feierlich. "Den Fortschritt zu fördern und Bayern trotzdem als liebens- und lebenswerte Heimat zu erhalten", der Satz gehört quasi zum Grundwortschatz eines Ministerpräsidenten. Ja zu Europa, aber Bayerns Eigenständigkeit betonen - daraus lässt sich eine Grundhaltung von CSU-geführten Regierungen ableiten, die sich auch in Söders Motto ("Das Beste für Bayern") spiegelt. "Gerade wir Bayern haben nicht 40 Jahre für den Föderalismus in Deutschland gekämpft, um ihn jetzt auf dem Altar Europas zu opfern", rief Streibl.