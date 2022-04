Flug zur Venus:Warum der Nachbarplanet wieder ein spannendes Ziel ist

Venus in natürlichen Farben, aufgenommen von "Mariner 10". Lag es an Vulkanen, dass die Venus, der Erde anfangs nicht unähnlich, einen extremen Treibhauseffekt entwickelte?

Warum wurde die Venus zur glutheißen Hölle? Mehrere Sonden sollen das in den kommenden Jahren herausfinden - und so auch bei der Einschätzung von Exoplaneten helfen.

Von Alexander Stirn

Irgendwann, das soll jetzt nicht wie ein Vorwurf klingen, muss die Venus falsch abgebogen sein. Irgendwann muss der Planet, der in Größe und Umlaufbahn der Erde so ähnlich ist, die Kurve nicht bekommen haben. Irgendwann muss sich die Venus in eine höllische Welt mit dichten Wolken aus Schwefelsäure, mit glühend heißen Temperaturen und einem alles zerquetschenden Luftdruck verwandelt haben - statt in einen blauen, luftigen, lebensfreundlichen Planeten.