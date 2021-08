Von Benjamin von Brackel

Viele fühlen sich nach dem vielen Regen um den Sommer betrogen, zumal dessen zu nasses und kaltes Ende direkt in den Herbst überzugehen scheint und nicht gerade die Laune hebt. Was war das bloß für ein Sommer?, hört man derzeit öfters. Die Antwort lieferte am Montag der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Sommerbilanz: eigentlich ein ganz normaler.