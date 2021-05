In einer Partynacht muss man sich selbst nicht mal schön trinken, um in den frühen Morgenstunden ein bisschen selbstbesoffen zu sein.

Von Sebastian Herrmann

Am Beginn eines Abends flüstert einem der Zweifel ins Ohr. Vielleicht war es doch eine blöde Idee, in diese Bar zu gehen? Erst mal ein Getränk holen. Mit einem Glas in den Händen fühlt es sich schon etwas weniger falsch an, zwischen diesen Menschen herumzustehen. Prost. Dann aber schreitet der Abend voran, und die selbst geknüpften Fesseln lockern sich. Macht ja doch Spaß hier. Die Stimmung hellt sich auf, aufgekratzte Albernheit verdrängt die Unsicherheit. Irgendwann übertüncht rosiges Licht die überkritische Selbstbespiegelung: Natürlich war es eine super Idee, in diese Bar zu gehen, weil man ja auch ein Supertyp ist! Prost noch mal.