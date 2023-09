Im indischen Bundesstaat Kerala sollen bereits zwei Menschen am Nipahvirus gestorben sein.

Das öffentliche Leben im Bundesstaat Kerala steht weitestgehend still, nachdem das Virus mehrfach nachgewiesen wurde. Hunderte Menschen werden isoliert.

In Indien ist zum dritten Mal das Nipahvirus ausgebrochen. Nachdem im Süden des Landes zwei Menschen daran gestorben sind, steht das öffentliche Leben im südwestlichen Bundesstaat Kerala weitestgehend still. Dort wurde ein Versammlungsverbot verhängt und die Schulen geschlossen. Mindestens fünf weitere Menschen wurden nach Berichten der Times of India positiv auf das Virus getestet.

Mehr als 700 Personen, darunter 150 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, seien nach Kontakt mit Infizierten am Donnerstag isoliert worden. Wie beim Nipah-Ausbruch 2018 in Kerala ist erneut der Distrikt Kozhikode besonders betroffen. Die benachbarten Bundesstaaten Karnataka und Tamil Nadu verlangen inzwischen Tests von Reisenden aus Kerala.

Bei Nipah handelt es sich um ein Virus, das von Flughunden, Fledermäusen oder Schweinen auf Menschen übertragen wird. Auch über kontaminierte Lebensmittel oder im direkten Kontakt von Mensch zu Mensch kann das Virus weitergegeben werden. Das Virus wurde bereits in Singapur, Malaysia und Bangladesch nachgewiesen.

Die Symptome sind zu Beginn ähnlich einer Grippe: Fieber, Kopfschmerzen, Husten und Schnupfen. Beim Menschen löst eine Infektion eine gefährliche Gehirnentzündung aus. Die Sterblichkeitsrate liegt zwischen 40 und 75 Prozent. Einen Impfstoff gibt es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht.

Politikerin und Gesundheitsexpertin K. K. Shailaja sagte, der neuerliche Ausbruch sei nicht so besorgniserregend wie der damalige. "Im Jahr 2018 war es für uns ein neues Virus, und wir hatten keine Erfahrung im Kampf gegen eine solche Infektion. Jetzt haben wir alles, was nötig ist, um es wirksam einzudämmen", betonte Shailaja. Sie war damals Gesundheitsministerin von Kerala.