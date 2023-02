Mary Queen of Scots auf einem Porträt nach François Clouet.

Durch Zufall tauchen verschlüsselte Briefe von Maria Stuart auf. Wie Computer dabei helfen können, Lücken in der historischen Überlieferung zu schließen.

Von Jakob Wetzel

Wirklich gut war Maria Stuart nicht darin, Geheimnisse zu bewahren. Die schottische Königin (1542 - 1587) verlebte ihre letzten 18 Jahre als politische Gefangene in englischen Burgen und Schlössern. Um Kontakt zu ihren Unterstützern zu halten, steckte sie in dieser Zeit Besuchern geheime Botschaften zu - vermeintlich unbemerkt. Tatsächlich fingen englische Spione einige ihrer Briefe ab und am Ende wurde sie hingerichtet. Sie habe aus der Haft heraus geplant, ihre Tante zweiten Grades, die englische Königin Elisabeth I., zu ermorden, war der Vorwurf. Und es gehört zur Ironie der Geschichte, dass die Briefe, die als Beweis dienten, womöglich gefälscht waren.