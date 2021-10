Von Berit Uhlmann

An großen Worten sparte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht, als sie am Mittwochabend den weltweit ersten Impfstoff gegen die Malaria offiziell empfahl. Künftig sollen in besonders betroffenen Gebieten Afrikas Kinder ab fünf Monaten das Vakzin mit dem Namen Mosquirix oder auch RTS,S erhalten. Von einem "historischen Moment" und einem "Durchbruch" für die Gesundheit von Kindern sprach WHO-Direktor Tedros Adhanom. Zehntausende Todesfälle könnten pro Jahr durch die Impfungen vermieden werden.