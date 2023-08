Hitzewelle in den Ozeanen

In sogenannten Coral-Nurserys wie hier in den Florida Keys, werden Korallen gezüchtet, um damit zerstörte Riffe aufzuforsten. Die aktuell hohen Wassertemperaturen gefährden aber auch diese Bemühungen.

Von Jonas Niesmann

Seit Monaten sind die Wassertemperaturen in vielen Meeresregionen viel zu hoch. Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel. Zwar baut sich gerade die Klima-Anomalie El Niño auf, die die Wassertemperaturen auch früher schon nach oben getrieben hat, aber das allein erklärt die aktuellen Hitzewellen nicht. Abkühlung ist nicht zu erwarten - im Gegenteil. Experten befürchten, dass die Temperaturen in den kommenden Monaten weiter steigen werden. Der Juli 2023 war schon der heißeste Monat, der je auf diesem Planeten gemessen wurde, dabei fängt El Niño gerade erst an.