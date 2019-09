Noch ist es nicht zu spät zum Handeln - das ist die eindringliche Botschaft, die man aus dem Sonderbericht des Weltklimarats IPCC über Ozeane und Eisschilde herauslesen kann. Das ist fast schon überraschend positiv angesichts der dramatischen Veränderungen, die schon heute an Meeren und Eisflächen zu beobachten sind. Allerdings zeigt der Bericht auch: Wenn die Menschheit weiter so wenig tut, um die CO2-Emissionen zu begrenzen, werden die Folgen schon sehr bald dramatisch sein.

Der Bericht, dessen finale Zusammenfassung die rund 100 beteiligten Wissenschaftler zuletzt in einer fast 48-stündigen Marathon-Sitzung in Monaco mit den Regierungsvertretern ausgehandelt haben, befasst sich mit den ökologischen Folgen von Erwärmung und Versauerung innerhalb der Meere, mit der globalen Schmelze von Gletschern und Polkappen und dem daraus folgenden Meeresspiegelanstieg sowie mit den sozialen und wirtschaftlichen Folgen, die diese Prozesse für die Menschen haben werden. Wie üblich wurden lediglich bereits publizierte Studien ausgewertet, keine neue Forschung angestellt.

Zentral ist dabei der Meeresspiegelanstieg. Im Vergleich zum jüngsten umfassenden Klimabericht aus dem Jahr 2013 wurden die Prognosen dafür angesichts neuer Messungen deutlich nach oben korrigiert. In den vergangenen Jahren hat sich der Anstieg beschleunigt, auf mittlerweile fast 4 Millimeter pro Jahr. Der Eisverlust in Grönland hat sich im Vergleich zur Jahrtausendwende verdoppelt, jener in der Westantarktis verdreifacht.

Für das Jahr 2100 kommen die Forscher nun, falls die Emissionen weiter ungebremst ansteigen sollten, auf einen Meeresspiegelanstieg von wahrscheinlich 0,61 bis 1,10 Meter im Vergleich zur Periode von 1986 bis 2005. Allerdings sind auch Werte von rund zwei Metern möglich, je nachdem, wie sich die Dynamik der großen Eisschilde entwickelt. Sowohl für Grönland als auch für die Westantarktis befürchten Forscher einen vollständigen Kollaps; wann und wie schnell dieser eintritt, ist aber noch unklar.

Für 680 Millionen Menschen in Küstenregionen sind die Folgen dramatisch

Falls der Anstieg aber am oberen Ende der Prognosen liegen sollte, würde das für viele niedrig gelegene Regionen das Ende bedeuten - es sei denn, sie können sich verteidigen. "Der Schutz vor dem Meeresspiegelanstieg ist nicht in erster Linie ein technisches Problem, sondern eines der Finanzierung und Verteilung", sagt Jochen Hinkel vom Global Climate Forum, einer der Autoren des Berichts. "Große Städte und auch reiche Inselstaaten können sich schützen, ländliche und ärmere Regionen können das nicht." Sie würden demnach entweder enorme Transferzahlungen benötigen. "Oder sie müssen versuchen, zu einer natürlichen Dynamik zurückzukommen, in der man beispielsweise Überschwemmung zulässt, um neue Sedimente abzulagern und so die Geländeoberfläche zu erhöhen", sagt Hinkel. Das findet teils schon statt, wenn etwa in Bangladesch Überflutungs-Polder angelegt werden, in denen sich neue Sedimente ablagern. Allerdings ist dieser Boden dann ersteinmal versalzen, es dauert Jahre, bis dort wieder Landwirtschaft möglich ist.

In jedem Fall werden die Folgen für die Menschen in den Küstenregionen dramatisch sein. Schon heute leben dort laut dem Bericht 680 Millionen Menschen; bis 2050 dürfte es mehr als eine Milliarde sein. Hinzu kommen 65 Millionen Menschen, die in kleinen, ärmeren Inselstaaten leben. Flutereignisse, die bislang etwa einmal im Jahrhundert auftraten, dürften laut dem Bericht bis 2050 in vielen Regionen selbst bei moderater Erwärmung jährlich auftreten. Höhere Windstärken von tropischen Zyklonen und stärkere Regenfälle verschlimmern das Problem.

Auch die Bergregionen, derzeit Heimat von rund 670 Millionen Menschen, stehen vor dramatischen Veränderungen. Kleinere Gletscher in Europa, Ostafrika, den Anden und Indonesien dürften laut Prognose bis 2100 mehr als 80 Prozent ihrer heutigen Masse verlieren, falls die Emissionen weiter steigen. Das hat nicht nur Folgen für die Stabilität der Berge, sondern auch für die Wasserversorgung. Bis 2100 könnte das Schmelzwasser etwa im asiatischen Hochgebirge um zehn Prozent und mehr zurückgehen. Und nicht zuletzt droht große Gefahr aus den riesigen Permafrost-Gebieten, die bei hohen Emissionen um 69 Prozent schrumpfen und große Mengen Kohlenstoff freigeben könnten.

Die positive Botschaft: Es lässt sich noch Einiges verändern

Hinzu kommen die Folgen für die marinen Ökosysteme. Warmwasserkorallen leiden schon heute unter häufigen Bleichen, sie dürften bei weiterer Erwärmung zu großen Teilen verschwinden. Bei zwei Grad Erwärmung sind auch Seetang-Wälder und Seegraswiesen, die Weiden der Meere, gefährdet; bei drei bis vier Grad wird es heikel für Kaltwasserkorallen, Mangroven und Flussmündungsgebiete. Sollte die Erwärmung ungebremst fortschreiten, dürften die Fischereierträge aufgrund all dieser Veränderungen bis 2100 um rund ein Viertel zurückgehen, ungeachtet weiterer Probleme wie Überfischung und Verschmutzung.

Aber der Bericht zeigt auch eine ganz andere mögliche Zukunft: Die Forscher haben neben das extreme Szenario ungebremster Emissionen, im Fachjargon als RCP 8.5 bezeichnet, auch jenes gestellt, das für sehr ambitionierten Klimaschutz steht, RCP 2.6. "Wir haben diese beiden Szenarien betrachtet, um zu zeigen, wie groß der Bereich des Möglichen ist", sagt IPCC-Autorin Regine Hoch von der University of Alaska in Fairbanks. "Das pessimistische Szenario ist im Moment wahrscheinlicher, aber wenn man es schafft, den anderen Weg einzuschlagen, ist der Unterschied sehr groß."

Sollten die Emissionen tatsächlich ab sofort radikal gebremst und das Paris-Ziel von 1,5 Grad Erwärmung eingehalten werden - was technisch-physikalisch durchaus möglich wäre, nur politisch vielleicht nicht - sehen die Prognosen des Berichts wesentlich rosiger aus: Nur 30 bis 60 Zentimeter Meeresspiegelanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts, nur ein minimaler Rückgang des Fischereiertrags, und eine Stabilisierung von Meereis, Permafrost und Meeres-Hitzewellen ab dem Jahr 2050. "Wir haben die Wahl", sagt Regine Hoch.