Von Marlene Weiß

Die CO₂-Emissionen der Welt werden in diesem Jahr wohl nahezu wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen, berichten Forscherinnen und Forscher der Initiative "Global Carbon Project" in einer noch nicht begutachteten Arbeit im Fachjournal Earth System Science Data, die am Donnerstag bei der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgestellt wird. Nachdem der Ausstoß von CO₂ aus fossilen Quellen im ersten Pandemiejahr 2020 drastisch um 5,4 Prozent zurückgegangen war, dürften die Emissionen 2021 wieder um etwa 4,9 Prozent höher liegen als im Vorjahr, so dass der Rückgang nahezu ausgeglichen wird. Dass es einen "Rebound" geben würde, war erwartet worden; dass er so deutlich ausfällt, bezeichnen die Experten jedoch als überraschend.

Der Anstieg liegt vor allem an Kohle und Gas, wovon 2021 sogar mehr verbraucht wurde als vor der Pandemie. Die Emissionen aus der Ölverbrennung blieben hingegen unter dem Level von 2019, was an der immer noch verringerten Mobilität liegen dürfte. Wenn der Straßen- und Flugverkehr auf das vor-pandemische Niveau zurückkehren sollte und der Kohleverbrauch hoch bleibt, kann ein weiterer Anstieg der Emissionen 2022 den Forschern zufolge nicht ausgeschlossen werden.

Wenn man die großen Emittenten betrachtet, setzen sich die vor der Pandemie bestehenden Trends größtenteils fort: Sowohl in der EU als auch in den USA stieg der Ausstoß aus fossilen Quellen 2021 zwar um knapp acht Prozent an. Er blieb aber etwas unterhalb von 2019 - der kurzzeitige Einbruch hat also wenig an der langfristigen, langsamen Abwärtsbewegung geändert.

Ähnlich, leider mit einer Bewegung in die andere Richtung, war es beim weltweit größten Emittenten China, das etwa 31 Prozent zu den globalen Emissionen beisteuert: Hier liegt der Ausstoß inzwischen 5,5 Prozent über 2019 und ist damit ebenfalls wieder auf Vor-Pandemie-Kurs. Das Wachstum setzt sich also fort. Ebenso in Indien, das nach einem starken Einbruch 2020 und noch stärkerem Anstieg 2021 nun ebenfalls über 2019 liegt. Der Rest der Welt - der etwa 40 Prozent der fossilen Emissionen verursacht - verbrannte 2021 insgesamt etwas weniger Kohle, Öl und Gas als 2019.

Beim aktuellen Emissionsniveau ist das 1,5-Grad-Budget bald verbraucht

Etwas besser sieht es bei den Emissionen aus Entwaldung und Nutzungsänderung von Land aus, etwa dem Umgraben von Wiesen zu Äckern: Diese sind der Bilanz des Global Carbon Projects zufolge im vergangenen Jahrzehnt ungefähr gleich geblieben, während die Aufnahme von CO₂ durch Böden und wachsende Wälder sogar stieg. Rechnet man beides gegeneinander auf, bleibt eine sinkende CO₂-Menge, die etwa ein Zehntel der gesamten Emissionen ausmacht. Allerdings ist die Unsicherheit hier sehr groß.

Fachleuten zufolge reicht das verbleibende CO₂-Budget bei den aktuellen Emissionen nun noch für elf Jahre, wenn sich die Welt noch eine 50-prozentige Chance auf Einhaltung der 1,5-Grad-Erwärmungsgrenze bewahren will; für zwei Grad wären es 32 Jahre.

Der Bericht enthält somit eine höchst ernüchternde Nachricht: Statt den Wiederaufbau nach der Pandemie für das dringend benötigte Umsteuern zu nutzen, ist die Welt wieder ungefähr dort, wo sie 2019 stand, nur noch etwas näher am Abgrund. Trotzdem warnen die Forscher davor, nun zu verzweifeln. "Man muss der Versuchung widerstehen, sich entmutigen zu lassen, und die Dinge eins nach dem anderen angehen", sagte Koautorin Corinne Le Quéré von der University of East Anglia in einer vom britischen Science Media Centre organisierten Runde. Neue Klimaschutz-Zusagen der Staaten seien jetzt wirklich wichtig. Und dann müsse man planen, um sie unmittelbar umzusetzen.

Hinzu kommt: Ebenso wenig dauerhaft wie der Einbruch der Emissionen durch die Pandemie könnte auch der jüngste Wiederanstieg sein. "Wir werden sehen, ob es nur eine Art Zuckerrausch ist", sagte Glen Peters vom Center for International Climate Research in Oslo, der ebenfalls an der Arbeit beteiligt war. Möglicherweise haben die vielen, viel zu schmutzigen Konjunkturpakete die Nutzung fossiler Brennstoffe vor allem kurzfristig angeschoben. Sie könnte auch schnell wieder zurückgehen.