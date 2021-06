In Deutschland wurden bislang rund 36 Millionen Menschen geimpft, die meisten davon mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer.

Neue Untersuchungen aus Israel zeigen, dass die Impfung mit dem Vakzin in seltenen Fällen eine Herzmuskelentzündung hervorrufen kann. Auch in Deutschland sind wohl schon junge Menschen betroffen. Wie sehr also soll man Kindern die Impfung empfehlen?