Man kann natürlich auch eine Schönheits-OP machen oder sich jeden Morgen eine sündhaft teure Creme ins Gesicht schmieren, um dann Wochen oder Monate lang in den Badezimmerspiegel zu schauen und zu hoffen, dass sich etwas ändert. Schneller und billiger aber geht es, so behauptet zumindest ein Forscherteam um die Evolutionsbiologinnen Claire Berticat und Amandine Visine von der Universität Montpellier, wenn man die richtigen Lebensmittel zum Frühstück wählt. Im Kern geht es um die Frage: Croissant (die Forscherinnen arbeiten in Frankreich) oder Vollkorn-Müsli? Wie die Forscher und Forscherinnen im Fachblatt Plos One berichten, wirken Versuchspersonen zumindest vorübergehend attraktiver, wenn sie sich beim Frühstück für gesunde Produkte aus nicht raffinierten, wenig verarbeiteten Kohlenhydraten entschieden haben.