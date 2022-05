Von Sebastian Herrmann

Gerade wanzen sich die Betrüger vermehrt per Whatsapp an ihre Opfer heran. Das alte Handy sei kaputtgegangen, heißt es dann zum Beispiel, deswegen schreibe sie, die Tochter, unter einer neuen, unbekannten Nummer. Manchmal ergibt sich daraus ein längerer Austausch banaler Nachrichten, manchmal kommen die Betrüger schneller zur Sache: Mal ist es ein Unfall, mal etwas anderes, auf jeden Fall stecke man finanziell in der Klemme und brauche rasch Unterstützung per Überweisung. Es handelt sich um die Messenger-Variante des altbekannten Enkeltricks - und besonders anfällig für Betrügereien dieser Art sind ältere Menschen.