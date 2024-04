Von Tina Baier

Ökologisch bewusst einzukaufen ist gar nicht so einfach. Zwar gibt es mittlerweile viele Gütesiegel für Lebensmittel, Textilien und Ressourcen wie Holz, die bei der Orientierung helfen sollen. Doch in der Praxis sorgen die meist grün oder blau designten Aufkleber, von denen auf manchen Produkten gleich mehrere kleben, oft eher für Verwirrung. Das liegt nicht nur an der Vielfalt der Siegel, sondern auch an den unterschiedlich hohen Standards, die sie setzen. Und selbst wer sich die Mühe macht, herauszufinden, was genau welches Siegel garantieren soll, kann sich oft nicht ganz sicher sein, dass die Versprechungen auch wirklich eingehalten werden.