Von Jürgen Schmieder, San Francisco

Die Augen von Peter Schwartz beginnen zu leuchten, als er um eine Einschätzung zum Krieg in der Ukraine gebeten wird. Nein, seine Augen leuchten nicht wegen dieses Kriegs. Jemand wie Schwartz, der in den 1960ern als Student auf den Straßen in Kalifornien gegen den Krieg in Vietnam protestiert und Häuser besetzt hat für den Kampf um Gleichberechtigung, der weiß, wie schrecklich dieser Krieg in Europa ist. Und er weiß, wie schrecklich dieses eine Szenario wäre, das er für durchaus plausibel hält.