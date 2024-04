Vom Einkommen her wahrscheinlich mittlerweile Mainstream: Golfspielende Menschen in Deutschland.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Wenn es stimmt, dass vor allem diejenigen den Einkommensteuer-Höchstsatz zahlen sollten, die dank ihrer Bankguthaben besonders reich sind oder das Geld ihrer Arbeitgeber in Säcken nach Hause tragen, dann gibt es verflixt viele Reiche in Deutschland. Das zeigt ein Blick in die jährliche "Datensammlung zur Steuerpolitik", die das Finanzministerium an diesem Mittwoch veröffentlichen wird und die neben allerlei Pflichtstoff für Finanzliebhaber auch manch interessantes Detail enthält. Etwa, dass im Jahr 2019 - eine neuere Zahl gibt es in dem Fall leider nicht - rund 3,1 Millionen Deutsche eben den Einkommensteuerspitzensatz von 42 Prozent zahlten. Das waren doppelt so viele wie im Jahr 2009 oder 7,4 Prozent aller Steuerpflichtigen.