Von Stephan Radomsky und Nils Wischmeyer

Im Fall Wirecard ist alles etwas größer. Der Aufstieg des Finanzdienstleisters aus der Schmuddelecke des Internets bis hinauf in den Dax, die Geschwindigkeit, mit der der Konzern 2020 in sich zusammenbrach, der Milliardenschaden für Anleger und Gläubiger. Und nun auch der Prozess, mit dem die gerichtliche Aufarbeitung eines der größten Wirtschaftsskandale in der deutschen Geschichte beginnt.