Wo steckt Jan Marsalek, der flüchtige Ex-Vorstand des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard, einer der wohl am meistgesuchten Männer Europas? Auf den Philippinen, wie es zunächst geheißen hatte, war der 40-Jährige in den vergangenen Tagen offenbar nicht. Und von dort ist er auch nicht weiter nach China gereist. Die Spur führt in die Irre - sehr wahrscheinlich mit Absicht. Im Computersystem der philippinischen Einwanderungsbehörden war Marsaleks Landung am Flughafen von Manila am 23. Juni, Terminal 1 mit der Morgenmaschine von Jetstar aus Singapur.