Wirecard-Prozess:"Die Rechtsabteilung war chaotisch"

Die Chefjuristin von Wirecard berichtet, wie überfordert ihr Team gewesen sei. Markus Braun sei an Aufklärung aber ohnehin nicht interessiert gewesen. Offen bleibt, warum sie selbst so lange blieb.

Von Johannes Bauer

Fast ihr halbes Leben hat Andrea Görres diesem einen Arbeitgeber gewidmet. "Sie sind ja auch ein Urgestein bei der Wirecard gewesen", sagt Markus Födisch, Vorsitzender Richter im Wirecard-Prozess in ihre Richtung. "Mitarbeiterin 13 oder 14." Görres scheint das etwas unangenehm zu sein: "So ungefähr", sagt sie dann und es wirkt, als hätte sie sich in der Vergangenheit mehr als einmal gefragt, ob sie das Unternehmen nicht früher hätte verlassen sollen. Ob sie nicht die Reißleine hätte ziehen sollen, als der Vorstand ihre Bedenken wieder einmal ignoriert hatte. Ob sie nicht etwas hätte ausrichten können, bevor Wirecard zum größten deutschen Wirtschaftsskandal wurde.

Zur Jahrtausendwende hatte Görres bei Wirecard zunächst im Marketing begonnen, ein Jahr später wechselte die studierte Juristin in die Rechtsabteilung, baute sie aus und leitete später die Abteilung mit zwölf Mitarbeitern. Nur zwölf muss es heißen, denn ihr Team war überfordert. "Wir konnten nicht alles machen, es ist sehr viel liegen geblieben", sagt Görres an diesem Mittwoch vor Gericht. Für mehr Personal fehlte das Budget bei dem Konzern, der am Ende sogar in Deutschlands wichtigstem Leitindex Dax geführt war. Wenn sie darauf hinwies, hätte der Vorstand beschwichtigt: Es laufe doch gut in ihrer Abteilung.

Wer ihren Ausführungen vor Gericht zuhört, kann sich das kaum vorstellen. Chaotisch sei die Rechtsabteilung gewesen, sagt sie. "Weil es keine festen Ansprechpartner gab und Arbeiten teilweise doppelt gemacht wurden." Ihr Team habe unter anderem die Verträge entworfen und Rechtsfragen beantwortet. Innerhalb ihrer Abteilung hätte sie auch eine Kontrollfunktion gehabt. "Aber eine Kontrollfunktion im Sinne, ich hätte etwas unterbinden können?", nimmt sie eine Frage des Richters voraus. "Nein."

Schwierig zu sagen, ob es wirklich so war oder ob sich Görres einredet, dass sie nichts hätte tun können, um den Zusammenbruch im Juni 2020 zu verhindern. Damals musste Markus Braun einräumen, dass 1,9 Milliarden Euro, die auf Konten in Asien liegen sollten, nicht da waren. Wirecard musste Insolvenz anmelden, der Aktienkurs rutschte in den Keller und Aktionäre verloren viele Milliarden Euro. Eigener Aussage zufolge habe all das Görres ziemlich hart getroffen. "Und das ist noch eine Untertreibung."

Die Compliance war weitgehend machtlos, wenn sie Fehlverhalten feststellte

Die Schuldfrage in diesem Skandal ist bisher ungeklärt, vor Gericht verantworten müssen sich Ex-Konzernchef Markus Braun, der ehemalige Statthalter des Konzerns in Dubai, Oliver Bellenhaus, und Stephan E., einst Chefbuchhalter des Aschheimer Zahlungsdienstleisters. Zu allen dreien kann Görres als langjährige Mitarbeiterin etwas erzählen und bei allen Episoden kommen die Beteiligten mehr als schlecht weg.

Mit Stephan E. diskutierte Görres beispielsweise über das Nachdatieren von Verträgen. Sie hätte gesagt, das gehe nicht. Und Stephan E.? "Dass das kein Problem sei." Wenige Minuten später räumt Görres dann noch ein, dass auch zwei Protokolle für die Wahlen des Aufsichtsrats der Wirecard Bank rückdatiert wurden. Bei der Vorbereitung für eine Hauptversammlung habe ihr Team die Unterlagen für die Wahlen im Jahr 2012 und 2017 nicht gefunden. Deshalb seien die Protokolle nachträglich erstellt worden - eins davon habe Görres dann selbst unterschrieben.

Auf ein solches Fehlverhalten hinzuweisen, ist eigentlich Aufgabe der Compliance-Abteilung, die jedes größere Unternehmen hat. Bei Wirecard war dafür lange die Rechtsabteilung zuständig, zusätzlich zu den Aufgaben, die sie ohnehin schon überforderten. Markus Braun hatte aber eine klare Meinung, nämlich "dass man Compliance nicht brauche, dass das ein Scheiß sei". So hätte es Görres der Staatsanwalt einst bei ihrer Vernehmung erzählt, hält ihr der Richter vor. Brauns Aussage sei ausgerechnet im Frühjahr 2019 gefallen, als zwei Justiziare von Wirecard die Ergebnisse von "Project Tiger" vorgestellt hatten. Das war ein Report, der einen Mitarbeiter von Wirecard, Edo K., als Betrüger enttarnen sollte. Die Ergebnisse des Reports hatte Wirecard dann aber ignoriert. An den Wortlaut von Brauns Aussage kann sich die Juristin nicht erinnern, aber das höre sich plausibel an, "weil das seine Haltung zur Compliance war". Ohnehin hätte die Compliance-Abteilung keinen hohen Stellenwert gehabt, sei als "lästig" wahrgenommen worden. Ähnliches hatte vor Gericht auch schon der Leiter der Compliance berichtet.

Und dann ist da noch die die Geschichte von Görres' ehemaligem Kollegen, der gegen seinen Willen zur Konzerntochter Card Systems Middle East nach Dubai wechseln musste, als Wirecard ein Vier-Augen-Prinzip einführte. Seine Aufgabe dort sei gewesen, Verträge zu unterschreiben, von denen er nicht wusste, was drin stand. "Das ist doch krank", hätte sie ihrem ehemaligen Kollegen vorgehalten. Zur Kündigung hat sie das aber nicht bewegt. Andrea Görres blieb bis zum Schluss.