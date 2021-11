Von Max Hägler

In den Stunden zuvor ging es mal wieder richtig böse zur Sache. "Paukenschlag bei VW: Konzernchef Diess vor dem Aus", so oder so ähnlich titelten Medien vor der großen Betriebsversammlung bei Volkswagen in Wolfsburg an diesem Donnerstag. Sie hatten aufgenommen und weitergesponnen, was das Handelsblatt ausgegraben hatte: Der Aufsichtsrat bei Volkswagen beredet dieser Tage im Vermittlungsausschuss seine andauernden Probleme. Und weil in den Gesetzen notiert ist, dass so ein Gremium für die Bestellung oder den Rauswurf von Personal eingesetzt werden soll - nahm die Geschichte ihren Lauf: "Das Unternehmen ist blockiert", wurde einer zitiert.

Nun ist das mit der Lähmung und dem anstehenden Rauswurf überzogen - darauf wiesen schnell alle Seiten hin, wenige Minuten nachdem manche diese krawalligen Interpretationen verbreitet hatten: Wir haben mitnichten die Demission des Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess im Sinn, hörte man etwa sogleich aus dem starken Arbeitnehmerlager. Aber man müsse doch über etliches reden. Es geht um so wichtige wie ungeklärte Vorstandsbesetzungen - etwa die Compliance-Vorständin Hiltrud Werner oder den weiter unbesetzten IT-Posten. Und es geht auch um das Auftreten des Chefs, das viele als krawallig empfinden - erst durch enormen Druck hat er seine Teilnahme an der Belegschaftsversammlung zugesagt.

Unterm Strich wird die Zukunft von Wolfsburg verhandelt. Mal wieder - wobei der Druck stetig zunimmt.

Das ist dann auch auf der Betriebsversammlung deutlich geworden. Medienvertreter waren nicht zugelassen in Halle 11 auf dem Gelände des Stammwerks, aber alle Seiten haben Zitate übermittelt, unter anderem damit lässt sich nachzeichnen, was sich die Mächtigen zu sagen hatten: das Management um Diess, der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Stephan Weil. Und vor allem die Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die geladen hatte zu dieser ersten großen VW-Zusammenkunft seit dem Ausbruch der Corona-Seuche.

Was bei Volkswagen gerade am deutlichsten stattfindet, ist Ausdruck enormer Anspannung angesichts der tief greifenden Umbrüche in dieser Branche - die vor allem Wolfsburg hart treffen: Hier ist die Marke Volkswagen beheimatet. Als "Volumenmarke" muss sie noch eher auf Effizienz und Kosten schauen, als Premiumanbieter aus dem eigenen Haus wie Audi oder Porsche oder Konkurrenten wie BMW und Daimler.

Diess sprach zuletzt von 30 000 Jobs, die in Gefahr seien

Diess stellte zuletzt eine Zahl von 30 000 Jobs in den Raum: So viele Arbeitsplätze seien in Gefahr, wenn die Effizienz bei der Marke VW nicht schleunigst zunehme. Es war eine Aussage im Konjunktiv, vage. Aber sie hat verunsichert. "Wie Sie in den letzten Monaten öffentlich aufgetreten sind", sagte Cavallo, "da frage ich mich wirklich, ob Ihnen selbst diese Lage hier an unserem Standort eigentlich bewusst ist und wie das in der Belegschaft ankommt." Vor wenigen Jahren erst habe das Management erklärt, in Wolfsburg eine Million Autos pro Jahr bauen zu wollen - das wäre dann das wohl größte Autowerk der Welt. Doch stattdessen schaffe man in diesem Jahr nur 400 000 Autos, habe Kurzarbeit und einen Produktionsstand wie zuletzt Ende der 1950er-Jahre. Aber, so Cavallo: "Nicht das Werk oder die Beschäftigten sind ineffizient, nein, natürlich nicht! Uns fehlen schlicht die Teile, mit denen wir unsere Autos bauen können."

Es geht um die Computer-Chips, die in der ganzen Branche fehlen. Manche Autobauer bekommen die Produktion dennoch einigermaßen hin, BMW etwa, weil sie einen vernünftigen Umgang mit den Lieferanten pflegen und Tesla, weil sie die Sachen selbst herstellen und - so kann man annehmen - die Lieferanten diesen immer weiter aufsteigenden Branchenstar bevorzugt bedienen.

Der Einkauf des VW-Konzerns indes arbeitet mit harten Bandagen, was in Zeiten des Mangels nicht zuträglich ist. Und dann werden die raren Teile auch noch zu Ungunsten der Marke Volkswagen verteilt. Nicht im Golf oder Tiguan landen die Chips, sondern in den teuren Autos, die viel Marge bringen, also jenen von Audi oder Porsche. "Das, was wir bei den Halbleitern sehen, ist ein Armutszeugnis", sagte Cavallo, die seit ihrem Amtsantritt im Mai eigentlich sehr ruhig und leise auftrat. Bis jetzt. "Es ist ein Armutszeugnis für einen Weltkonzern! Und es ist die Verantwortung von Ihnen, sehr geehrte Konzernvorstände!"

Die Betriebsratschefin klagt: Der Chef gehe Bergwandern, anstatt Probleme zu lösen

Doch anstatt dass diese die Situation lösten, so klagte die Betriebsratschefin bei der Versammlung, gehe Herbert Diess ausweislich seiner Social-Media-Posts Bergwandern mit Kollegen. Oder radle im Werk herum. Tatsächlich hat Diess nie verstanden, wieso man dieses gewaltige Fabrikareal nicht mit dem Rad befahren darf, sondern nur mit dem Auto - und hat sich schließlich durchgesetzt gegen den Betriebsrat, der Sicherheitsbedenken hatte. Für ihn ein Symbol der veralteten VW-Kultur, für den Betriebsrat eine überflüssige Diskussion. "Das finden wir ja schön und gut", ätzte Cavallo, "nur müssen leider gerade viel zu wenig Menschen überhaupt im Werk arbeiten, sodass die Frage nach dem Fahrrad fahren sich vielleicht nicht ganz so dringend stellt".

Und schließlich halte sie den Umgang mit "unserem größten Konkurrenten" für eigenartig. Gemeint ist Tesla. Immer wieder stellt Diess auf das Elektroauto-Unternehmen aus den USA ab; jüngst schaltete er bei einer Managementversammlung dessen Chef Elon Musk sogar live hinzu.

Das Urteil der Arbeitnehmer: "Die Faszination, die Sie offenbar gegenüber Herrn Musk empfinden und den Elan, den Sie in die Kontaktpflege mit ihm stecken, das würden wir Beschäftigten uns auch für unsere aktuell großen Herausforderungen im Konzern sichtbar wünschen", sagte Cavallo, deren Vater dereinst schon in Wolfsburg arbeitete. Den Arbeitnehmern sei "eindeutig bewusst, dass sich sehr viel im Zuge der Elektromobilität und Digitalisierung verändern wird, sogar muss". Doch anstatt diese Herausforderung konstruktiv und verlässlich im Miteinander zu gestalten, verunsichere Diess seine Mitarbeiter, etwa durch die Spekulationen über den Stellenabbau: "Sie haben Angst!", fasst Cavallo die Stimmung in der Belegschaft zusammen, "Angst um ihre Arbeit, um ihre Familien, um ihre Existenz. Und Sie streuen immer wieder Salz in die Wunde, und das ohne Not."

Wobei Diess das mit der Not eben anders sieht. Ihm geht der Wandel zu langsam. Viel zu langsam. Zumal eben am Hauptstandort Wolfsburg, dort wo das Herz von Volkswagen schlägt. "In der Verbrenner-Welt sind wir Spitze", sagte der Vorstandschef in seiner Rede, die wie die gesamte Veranstaltung ins VW-Intranet übertragen wurde. Gerade eben habe er sich auch wieder einen Golf GTI bestellt: "Das beste Auto der Welt." Das war ein hübsches Seelenstreicheln für die Wolfsburger Werker, die ja vor allem mit dem Bau dieses Wagens beschäftigt sind.

"Aber in der neuen Welt erwarte uns ein Wettbewerb", sagte Diess dann eben auch, ein Wettbewerb, den Volkswagen so noch nie erlebt habe. Das Auto werde zum komplexesten High-Tech-Produkt auf Erden, Apple und Google drängten in diesen Markt, genauso wie chinesische Anbieter, die "richtig gut" seien. Und den Maßstab setze eben: Tesla. "Selbst wenn ich nicht mehr über Elon Musk spreche: Er bleibt da und revolutioniert unsere Industrie und wird schnell immer wettbewerbsfähiger."

Der Appell des Vorstandschefs: "Der nächste Golf darf kein Tesla sein!"

Tesla entwickle Autos um die Software herum, das sei ein völlig neuer Ansatz, bei dem alte Erfolge nicht mehr zählten - und wegen dem sich auch der Standort Wolfsburg ändern müsse: "Die heute bestehenden Jobs werden innerhalb der nächsten zehn bis 15 Jahre sicher weniger", sagte Diess. Vor allem in der Verwaltung auf Konzernebene, aber auch in der Produktion und in der Entwicklung. Doch andere und neue Jobs würden dazukommen: "Aber nicht Herbert Diess oder Daniela Cavallo entscheiden darüber. Die Kunden entscheiden, indem sie entweder ein Auto aus Brandenburg oder ein Auto aus Wolfsburg kaufen."

Brandenburg, damit ist das Tesla-Werk in Grünheide gemeint, das wohl zum Jahreswechsel seinen Betrieb aufnehmen wird. Und in dem Musk Autos in zehn Stunden bauen lassen will - was weit schneller ist als die VW-Produktion bislang.

Wobei Diess damit die eigene Leistung in ein schlechtes Licht rücke, klagte Cavallo, die von "inhaltlichem Unfug" sprach. Man könnte in Wolfsburg mit dem bestehenden Produktionspersonal ja viel mehr Wagen bauen - sofern ausreichend Teile da wären, und alsbald auch der Fertigungsauftrag für ein angesagtes Elektromodell. "Es reicht uns, immer wieder zu hören, dass der Betriebsrat angeblich immer nur das Alte und Bestehende verteidigen will", entgegnete die Betriebsratschefin: "Der Betriebsrat will den Wandel, die Belegschaft will den Wandel, Wolfsburg will den Wandel!" Aber eins müsse auch klar sein: Den Wandel gibt es nur mit VW-Kultur.

Womit man wieder beim Gesprächsbedarf wäre und dem Vermittlungsausschuss. Denn der ungeduldige, eigensinnige Treiber Herbert Diess und die konsensorientierte VW-Kultur, das wird nie ideal zusammenpassen. Auch wenn Cavallo ihm zustimmen wird bei seinem Appell: "Der nächste Golf darf kein Tesla sein! Der nächste Golf darf nicht aus China kommen! Die nächste Ikone muss wieder ein Wolfsburger sein!"