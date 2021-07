Vonovia:Übernahme von Deutsche Wohnen "voraussichtlich gescheitert"

Von Benedikt Müller-Arnold, Düsseldorf

Es sollte die größte Fusion werden, die der Wohnungsmarkt in Deutschland je gesehen hat, doch es hat wahrscheinlich nicht gereicht: Bis Mittwochnacht konnten die Aktionäre der Immobilienfirma Deutsche Wohnen entscheiden, ob sie ihre Anteile an Deutschlands größten Vermieter Vonovia verkaufen wollen. Viele Investoren entscheiden erst kurz vor Schluss, ob sie derlei Angebote annehmen. Nach und nach melden Depotbanken rund um die Welt dann, wie die Anteilseigner entschieden haben.

Am Freitagnachmittag dann musste Vonovia einräumen: Es haben voraussichtlich nicht genug Deutsche-Wohnen-Aktionäre ihre Anteile verkauft. Gut 47 Prozent der Aktien hatte Vonovia zuletzt eingesammelt, mindestens die Hälfte hatte der Konzern zur Voraussetzung gemacht.

An der Börse sank der Aktienkurs von Deutsche Wohnen zeitweise um drei Prozent auf weniger als 50 Euro. Zuvor hatte er wochenlang bei etwa 52 Euro - genau jenem Preis, den Vonovia pro Anteil geboten hatte. Offensichtlich gingen die meisten Investoren davon aus, dass die Fusion zustande kommen würde.

Hedgefonds haben offenbar auf eine höhere Offerte zu einem späteren Zeitpunkt spekuliert

Offenbar standen zwei Tücken des Finanzmarkts einem Durchmarsch von Vonovia im Weg. Zum einen hatten Hedgefonds zuletzt "wesentliche Teile" der Aktien von Deutsche Wohnen gekauft, darauf weist Vonovia selbst hin. Die Fonds spekulieren für gewöhnlich darauf, dass eine Übernahme zwar gelingt, sie aber in einem späteren Abfindungsangebot noch mehr Geld für ihre Anteile bekommen könnten. Also dienten sie ihre Aktien zunächst nicht an.

Zum anderen legen mehr und mehr Menschen Geld in ETFs an; solche Fonds bilden einen Index wie den Dax ab, statt sich immer wieder aktiv an unterschiedlichen Firmen zu beteiligen. Passive Investoren geben Aktien erst ab, wenn ein Unternehmen wie Deutsche Wohnen - etwa nach einer Übernahme - einen Index wie den Dax verlässt. So weit war und ist es noch nicht.

Die Idee von Vonovia und Deutsche Wohnen lautete, gemeinsam den größten Immobilienkonzern Europas zu bilden. Die Firmen besitzen gut 500 000 Wohnungen in deutschen Städten, zudem etwa 60 000 Einheiten in Schweden und Österreich. Viele der Häuser waren einst im gemeinnützigen oder kommunalen Wohnungsbau entstanden, wurden aber privatisiert. Die Vermieter profitieren davon, dass in den vergangenen Jahren viele Menschen in Ballungsräume gezogen sind; der Neubau kam zunächst kaum hinterher. Vielerorts konnten Vonovia und Deutsche Wohnen Mieten erhöhen.

Detailansicht öffnen Pressekonferenz mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (v. l. n. r.), Vonovia-Chef Rolf Buch, Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn und Finanzsenator Matthias Kollatz: Die Großvermieter wollen dem Land entgegenkommen. (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Allerdings sind die Konzerne politisch unter Druck geraten. Die Stadt Berlin, in der Deutsche Wohnen stark vertreten ist, wollte den Anstieg der Wohnkosten zuletzt mit einem sogenannten Mietendeckel bremsen. Das Bundesverfassungsgericht hat das Landesgesetz zwar verworfen. Doch die Debatte dauert an: Eine Initiative namens "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat genug Unterschriften gesammelt, damit die Menschen in Berlin demnächst abstimmen können, ob das Land alle privatwirtschaftlichen Großvermieter in der Stadt vergesellschaften sollte. Vonovia und Deutsche Wohnen legten sich für den Fall ihrer Fusion unter anderem Grenzen für Mieterhöhungen auf, um der Kritik zu begegnen.

Wie geht es nun weiter? "Ein Zusammenschluss beider Unternehmen macht sowohl wirtschaftlich wie gesellschaftspolitisch Sinn", sagt Vonovia-Chef Rolf Buch. Auch den Angebotspreis von 52 Euro je Aktie sieht der Konzern "weiter als angemessen an". Vonovia will sich nun alle Optionen offenhalten: eine erneute Offerte oder den Kauf weiterer Anteile an Deutsche Wohnen. Oder aber auch, die bisherige Beteiligung zu verkaufen. Auch die Gespräche mit dem Land Berlin will das Unternehmen fortsetzen. "Unsere Mieterinnen und Mieter können sich auf die angekündigte Begrenzung der Mietpreissteigerung bis 2026 verlassen", sagt Buch.

Vonovia hatte vor fünf Jahren schon einmal versucht, Deutsche Wohnen zu übernehmen. Doch damals wiesen Vorstand und Aufsichtsrat des Berliner Konzerns die Offerte zurück. Das war diesmal anders: Beide Gremien empfahlen den Aktionären, das Angebot anzunehmen. Umso überraschender ist das knappe Scheitern.