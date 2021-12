Wie wirken sich die steuerlichen Veränderungen im kommenden Jahr auf den Geldbeutel aus, was ändert sich in der Pflege und wie entwickeln sich die Benzinpreise? Ein Überblick.

Von Johannes Bauer

Im Supermarkt oder dem Elektronikfachmarkt ist die Lage so klar wie unerfreulich: Die Preise sind hoch und bleiben es auch im Jahr 2022 fürs erste, denn noch ist die Inflation in Deutschland höher als gewohnt und die Chipkrise nicht überwunden. Doch das kommende Jahr birgt auch gute Nachrichten für die Menschen in Deutschland: Nach Berechnungen des Steuer-Dienstleisters Datev können die meisten Bürgerinnen und Bürger immerhin mit steuerlichen Entlastungen rechnen. Das sind aber nicht die einzigen Änderungen, die laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr in Kraft treten und sich auf die Finanzen der Verbraucher auswirken.