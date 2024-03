Von Titus Blome

Die Aktien zu Donald Trumps Social-Media-Plattform Truth Social sind am ersten Tag an der Börse so rasant in die Höhe geschnellt, dass zwischenzeitig ihr Handel pausiert werden musste. Nach einem Höchstwert von rund 79 Dollar pro Aktie schloss sie letztendlich bei knapp 58 Dollar, ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Eröffnungskurs. Die Anteile des ehemaligen US-Präsidenten, der zuletzt wegen Betrugs und sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde, sind nun rund 4,6 Milliarden Dollar wert.