Von Max Hägler, Wolfsburg

Die Tunnelschänke ist einer der angenehmeren Orte in der sonst eher rauen Stadt Wolfsburg. Wirt Bruno Corigliano hält seine Kneipe bis spät in die Nacht offen, sie ist praktisch gelegen am namensgebenden langen Tunnel, der unter dem Mittellandkanal zum Volkswagen-Werk führt. Die Getränkeauswahl ist stabil. Und es gibt einen süßen, schwarze Kater namens Furetto, der auf dem Gestühl herumturnt.