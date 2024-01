"Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in großem Stil"

Von Simon Hurtz, Berlin

Netzkultur und das lineare Fernsehprogramm haben ungefähr so viel gemeinsam wie Klima-Kleber und SUV-Fahrer, doch am 4. September schwappte eine kleine Dosis Internethumor über. Olaf Scholz war beim Joggen gestürzt und musste eine Augenklappe tragen, auf Instagram schrieb der Bundeskanzler: "Wer den Schaden hat ... Bin gespannt auf die Memes." Wenige Stunden später war das Netz voll mit Piratenwitzen, ein paar davon schafften es in einen Beitrag des "Heute-Journal".