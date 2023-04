Von Christina Kunkel

Kurz vor Weihnachten hatten die Beschäftigten der Bio-Supermarktkette Basic die schlechte Nachricht erhalten: Das Unternehmen ist insolvent und soll in Eigenverwaltung saniert werden. Jetzt gibt es eine gute Wendung, die Basic-Vorstandsmitglied Christoph Eich den Mitarbeitern am Mittwoch in München verkündete. Es gibt einen Käufer für das Unternehmen, den Lebensmittelhändler Tegut. Dessen Geschäftsführer Thomas Gutberlet stellte sich direkt den Basic-Mitarbeitern vor und hatte auch noch mehr gute Nachrichten mitgebracht.

Tegut will nach eigenen Angaben an den meisten Basic-Filialen festhalten. Lediglich die im bayerischen Rosenheim werde geschlossen, hieß es auf Nachfrage. Die anderen 19 Standorte in Bayern, Baden-Württemberg und im Rhein-Main-Gebiet sollten wie alle rund 500 Beschäftigten inklusive denen in der Zentrale in München übernommen worden.

Damit gibt es eine neue Perspektive für die Bio-Pioniere. Basic war 1997 als einer der ersten Biomärkte von Georg Schweisfurth, Hermann Oswald, Johann Priemeier und Richard J. Müller gegründet worden, mit dem Anspruch "die Welt zu verändern". Doch nach dem Bio-Boom folgten im vergangenen Jahr für Basic und viele andere Händler im Öko-Segment harte Einschnitte.

Wegen der Inflation mussten viele Menschen sparen, sie gingen weniger in die Bio-Supermärkte, sondern wieder öfter in den Discounter. Da auch dort das Bio-Sortiment mittlerweile groß ist, kamen viele Kunden nicht mehr zurück zu den reinen Bio-Anbietern. Mehrere Bio-Ketten mussten schließen, doch Basic war das größte und prominenteste Opfer der Bio-Krise.

Der nun vorgestellte Übernahmeplan sieht vor, dass Basic und Tegut nach und nach zusammenwachsen. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Prüfung. Über den Kaufpreis haben die beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Die zwei Basic-Filialen in Österreich seien nicht Gegenstand der Übernahme-Vereinbarung, erklärte ein Sprecher von Basic auf Nachfrage. Für die Filialen in Wien und Salzburg werde eine andere Lösung angestrebt.

Das Handelsunternehmen Tegut aus Fulda betreibt deutschlandweit mehr als 300 Lebensmittelmärkte mit einem traditionell hohen Bio-Anteil und ist seit 2013 ein Teil der Schweizer Genossenschaft Migros.