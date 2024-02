In der Theorie klingt das voll automatisierte Zuhause verlockend. Kurz bevor man aufwacht, schaltet der Schlafsensor die Kaffeemaschine ein, die schon mal Espresso brüht. Die Waschmaschine kennt den Strompreis und startet nachts, wenn es am günstigsten ist. Beim Verlassen des Hauses verriegelt sich die Tür, und das Licht geht aus. Braucht man das? Nein. Ist das praktisch? Ja.

Dummerweise klaffen beim Smart Home Theorie und Praxis weit auseinander. Zum einen klappt die Automatisierung selten so, wie man sich das vorstellt. In der Früh geht nicht die Kaffeemaschine an, sondern die Alarmanlage. Es wimmelt von unterschiedlichen Protokollen und Standards, Geräte verlieren die Verbindung, und man selbst verliert die Geduld. Die Illusion der Arbeitserleichterung endet in einer Orgie aus Neustarts und Flüchen.

Zum anderen kann das Smart Home nicht nur nervig sein, sondern auch gefährlich. Eine aktuelle Recherche der Süddeutschen Zeitung offenbart, dass viele vernetzte Geräte massive Sicherheitslücken bergen. Im sogenannten Internet der Dinge sollen Solaranlagen, Kameras und Garagentore miteinander kommunizieren - tatsächlich können oft Fremde mithören und auf Daten zugreifen.

In diesem Fall fielen die Lücken wohlmeinenden Sicherheitsforschern und Reporterinnen auf. Unsichere Geräte können aber auch kriminellen Hackern Zugriff auf die Aufnahmen der eigenen Überwachungskamera geben. Die Gefahr ist seit Jahren bekannt. Bereits 2016 recherchierte die SZ monatelang im Internet der Dinge und sprach mit Menschen, die unwissentlich ihr halbes Leben entblößen.

Je smarter, desto abhängiger

Seitdem hat sich das Problem verschärft. Unternehmen werben mit smarten Geräten und vernachlässigen die Sicherheit. Das betrifft häufig Hersteller aus Fernost, aber nicht nur. Gespeicherte Daten werden unzureichend oder gar nicht verschlüsselt, Schnittstellen werden zu Schwachstellen, der Router zum Einfallstor für Kriminelle.

Je smarter das Zuhause wird, desto abhängiger macht man sich von Unternehmen. Das sollte man sich nicht nur aus Sicherheitsgründen gut überlegen. Ein dummer Lichtschalter knipst die Birne an und aus, heute und in zehn Jahren. Ein Schlüssel sperrt die Tür zu, auch wenn der Hersteller pleitegeht, der Server ausfällt oder ein Firmware-Update schiefläuft.

Sobald Software im Hintergrund läuft, kommt eine Sollbruchstelle hinzu. In einer Schule in den USA brannten 7000 Leuchten anderthalb Jahre lang, weil eine Aktualisierung daneben ging. Als die Firma Insteon ihren Dienst einstellte, saßen Kunden plötzlich mit nutzlosen Thermostaten, Sensoren und Steckdosen da. Osram machte vernetzte Leuchten mit einem Update dumm, Belkin verwandelte funktionsfähige Überwachungskameras vorsätzlich in Elektroschrott. Lockstate sperrte Nutzende der smarten Sicherheitsschlösser mit einem fehlerhaften Update aus. Die Smart-Home-Plattform Wink verlangte erst Geld für grundlegende Steuerungsfunktionen und tauchte dann ganz ab.

Es wird Zeit für Regulierung

Haushaltsgeräte zu vernetzen, ist nicht per se eine dumme Idee. Manche Funktionen sind angenehm, andere helfen beim Energiesparen. Bislang setzt das Smart Home aber technische Expertise oder Vertrauen voraus. Entweder bastelt man seine eigene Lösung, oder man muss Herstellern glauben, dass ihre Produkte sicher sind - und in fünf Jahren noch funktionieren werden.

Anders ausgedrückt: Die Verantwortung wird auf Kundinnen und Verbraucher abgewälzt. Das darf nicht so bleiben. Aus gutem Grund gibt es Siegel und Prüfverfahren für analoge Produkte. Autos müssen mit Sicherheitsgurten verkauft werden, Toaster dürfen nicht in Flammen aufgehen, Babyflaschen keine Weichmacher abgeben. Für den digitalen Raum fehlen solche Vorschriften weitgehend.

Das möchte die EU-Kommission mit dem Cyber Resilience Act ändern. Die Verordnung soll unter anderem verhindern, dass Hersteller unsichere vernetzte Geräte verkaufen. Der Ansatz ist sinnvoll, bei der Umsetzung ist es wie beim Smart Home: Die Theorie unterscheidet sich von der Praxis. Bis alle Details ausgearbeitet, das Gesetz beschlossen und die Übergangsfristen verstrichen sind, wird es noch Jahre dauern. Bis dahin gilt: Augen auf beim Smart-Home-Kauf.