Interview von Caspar Busse und Laura Hertreiter

Seit Januar ist Devesh Raj, 46, Chef von Sky Deutschland, aber in der Öffentlichkeit ist er bisher nicht aufgetreten. Kurz vor seiner Berufung hatte Sky die wichtigen Rechte an der Champions League verloren, dann kam die Corona-Pandemie und die Auktion für die Senderechte an der Fußball-Bundesliga. Der Amerikaner Raj, in Delhi geboren, arbeitete lange in den USA , es ist sein erstes Interview, und es beginnt auf Deutsch. Seine amerikanische Frau ist seine beste Lehrerin, denn sie hat lange in Wien gelebt.