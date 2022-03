Ukraine-Krieg:Die quälende Suche nach den Vermögen der Oligarchen

Von Klaus Ott , Jan Diesteldorf, Sonja Salzburger, Meike Schreiber und Markus Zydra

Der russische Tui-Großaktionär Alexei Mordaschow ahnt wohl, dass er auf der EU-Sanktionsliste gegen mehrere Oligarchen landen wird. Also verschiebt er sein rund eine Milliarde Euro teures Aktienpaket am deutschen Reisekonzern in letzter Minute in ein Steuerparadies. Das geschieht wenige Stunden bevor die EU am Abend des 28. Februars die Liste veröffentlicht, auf der sich der Name von Mordaschow tatsächlich befindet.