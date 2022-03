Warum sich Moskau jetzt für Gas in Rubel bezahlen lassen will

Von Jan Diesteldorf

Der russische Machthaber Wladimir Putin verlangt von den Staaten des Westens, ihre Gaslieferungen künftig nur noch in Rubel zu bezahlen. Er habe die Regierung angewiesen, keine Zahlungen in Dollar oder Euro mehr zu akzeptieren, erklärte Putin am Mittwoch. Die Lieferungen würden weiter in vollem Umfang gewährleistet, versicherte der Kremlchef in einer im Staatsfernsehen übertragenen Videokonferenz der Regierung.

Betroffen sind demnach die von Moskau auf einer schwarzen Liste festgehaltenen "unfreundlichen Staaten", die sich in Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine an den internationalen Sanktionen gegen Russland beteiligt haben. Dazu gehören Deutschland und alle EU-Staaten, sowie etwa auch die USA, Kanada und Großbritannien.

Die Zentralbank und die russische Regierung hätten nun eine Woche Zeit, die Modalitäten für die Umstellung von Devisen- und auf Rubelzahlungen festzulegen, sagte Putin. Nach der Ankündigung stieg der Rubel am Mittwoch prompt im Wert. Sollte die Regierung die Pläne so umsetzen, könnte das den Wechselkurs der russischen Währung weiter stützen.

Der Experte spricht von einer "Eskalation des Wirtschaftskriegs"

Mit den fortgesetzten Energielieferungen nehmen russische Exporteure bislang weiterhin Hunderte Millionen Euro und Dollar an Devisen pro Tag ein, die der Staatsapparat und russische Unternehmen für Importe benötigen. Die Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf landen über Zölle, Steuern und Dividenden wieder bei der Regierung. Wenn Putin ausländische Energieimporteure zum Kauf von Rubel zwingt, umgeht er diesen Zwischenschritt: Als Anbieter derart großer Mengen an Rubel steht nur noch die russische Zentralbank bereit. So würden die Devisen direkt dort landen und die Sanktionen gegen die Notenbank unterlaufen. "Das kann man deshalb eigentlich nicht machen", sagte Jens Südekum, Wirtschaftsprofessor an der Universität Düsseldorf, der Nachrichtenagentur Reuters. Er sieht in der angekündigten Umstellung eine "Eskalation des Wirtschaftskriegs".

Als Reaktion auf die Sanktionen hatte Russland Anfang des Monats beschlossen, eigene finanzielle Verpflichtungen bei "unfreundlichen Staaten", etwa Zinszahlungen auf Staatsanleihen, nur noch in Rubel zu begleichen. Fällige Zinsen auf Fremdwährungsanleihen hatte Moskau zuletzt dennoch in Dollar geleistet.