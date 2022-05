Von Michael Bauchmüller

Wenn diesen Donnerstag und Freitag die Energie- und Umweltminister des Industriestaaten-Klubs G7 in Berlin zusammenkommen, dann ist Unabhängigkeit ihr großes Thema. Wie schnell kann sich der Zirkel vom Energielieferanten Russland lösen? Wer ersetzt russisches Gas, russisches Öl, russische Kohle? Und wie viel davon brauchen sie überhaupt noch? Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), erstellt im Auftrag von Greenpeace, könnte da ganz interessant für sie sein: Danach können die sieben Industrieländer beim Gas schon bis 2025 rund 18 Prozent ihres Verbrauchs einsparen. Unterm Strich wäre das sogar mehr Erdgas, als Russland im Jahr exportiert.

Die Wissenschaftler hatten sich dazu die drei Bereiche angeschaut, in denen das meiste Gas verbraucht wird, in allen G-7-Ländern: Gebäude, in denen Gas Wärme erzeugt, die Industrie, in der Gas mal Grundstoff, mal Energieträger ist, und die Stromwirtschaft: Gas betreibt weltweit Kraftwerke. Doch bis 2025 ist nicht mehr viel Zeit, entsprechend wenig lässt sich bis dahin umsetzen. Die Industrie etwa könnte viele Werke künftig mit Wasserstoff versorgen - aber nicht binnen dreier Jahre. Viel Strom ließe sich aus erneuerbaren Energien beziehen, dauerhaft sogar so gut wie alles. Aber bis 2025 lassen sich auch nicht endlos viele Windräder und Solarparks bauen. Blieben noch die Gebäude: Hier sieht die Studie das größte Potenzial für die sieben Länder.

Denn 80 Prozent der gesamten Einsparmöglichkeiten fanden die DIW-Leute in Gebäuden. Gasheizungen ließen sich durch elektrische Wärmepumpen austauschen, bestehende Heizsysteme können noch optimiert werden. Die Raumtemperatur setzt die Studie um ein Grad tiefer an, und dann sollen auch noch jährlich drei Prozent aller Gebäude saniert werden. Es sind anspruchsvolle Bedingungen, die aber einen doppelten Zweck erfüllen könnten. Schon für die Erreichung ihrer Klimaziele, so heißt es, müssten die Staaten deutlich mehr in die Sanierung ihrer Häuser stecken - oder diese durch höhere Standards einfordern.

Die Bedingungen in den sieben großen Industriestaaten sind denkbar unterschiedlich. Die Wärmepumpe etwa spielt in Japan jetzt schon eine große Rolle, in Großbritannien dagegen kaum. In Deutschland und den USA ist sie gerade erst im Kommen, das allerdings vor allem in Neubauten. Japan verbraucht auch vergleichsweise wenig Gas in der Industrie - dafür aber mehr Kohle. In Kanada dagegen stellt Gas mehr als die Hälfte der Industrie-Energie, in den USA sind es mehr als 40 Prozent. Beide Staaten allerdings sind auch als einzige Netto-Exporteure von Gas. Alle anderen G-7-Staaten müssen es einführen. Und was das russische Gas angeht, liegen Deutschland und Italien weit vorn. Deutschland braucht viel Gas für seine Industrie, Italien für die Stromerzeugung. Frankreich und Großbritannien sind da deutlich weniger abhängig.

Was allerdings alle eint, sind Klimaziele. Beim G-7-Gipfel in Carbis Bay im vorigen Jahr gelobten die Staaten, bis 2030 ein "überwiegend dekarbonisiertes Stromsystem" erreichen zu wollen. Alle haben mehr oder weniger ambitionierte Vorgaben für diese Dekade. Doch angesichts der Energiekrise bestehe nun "die Gefahr, dass neue Gasvorkommen erschlossen werden oder andere fossile Energien das Gas ersetzen", mahnt die DIW-Studie. Das Ziel, die Erderwärmung bei 1,5 Grad Celsius zu stoppen, gerate in Gefahr.

Umso wichtiger sei es, alle Potenziale auszuschöpfen. In der Industrie lägen die zwar nicht in einer schnellen Umstellung von Produktionsprozessen - wohl aber im Verzicht auf energieintensive Produktionsmittel wie Plastik und Glas, die gerne und reichlich für Verpackungen eingesetzt werden. Auch mineralische Dünger ließen sich nicht von heute auf morgen weniger mineralisch erzeugen - wohl aber sorgsamer einsetzen.

Bis 2025, so rechnet die Studie vor, ließen sich so insgesamt 264 Milliarden Kubikmeter Erdgas einsparen - mehr als jene 250 Milliarden Kubikmeter, die Russland per Pipeline oder als Flüssigerdgas in die Welt verkauft. Allerdings sei der Weg nicht frei von Hindernissen: So könnte eine verstärkte Nachfrage nach Alternativen, etwa nach Wärmepumpen oder Windrädern, auch Engpässe nach sich ziehen. Es sei also nötig, deren Produktionskapazitäten zu erhöhen. Ähnliches gilt für qualifiziertes Personal, das die vielen Anlagen installieren müsste.

Die Energie-, Umwelt- und Klimaminister der G7 treffen an diesem Donnerstag und Freitag in Berlin zusammen, um das Treffen der Staats- und Regierungschefs Ende Juni im oberbayrischen Elmau vorzubereiten. Aus Sicht von Greenpeace der richtige Zeitpunkt, um Tempo zu machen - und das nicht nur, um Moskau den Geldhahn zuzudrehen. "Die G-7-Staaten können einen großen Teil ihres Gasverbrauchs sparen, so das Klima schützen und die Welt sicherer machen", sagt Greenpeace-Klimaexpertin Lisa Göldner. "Vor allem aber können sie dem Rest der Welt zeigen, dass sie das 1,5-Grad-Ziel wirklich ernst nehmen."