Mit einem kleinen Geldköder, will das RKI Studienteilnehmer anlocken.

Das Robert Koch-Institut verschickt per Post 900 000 Euro, um Teilnehmer für eine Studie zu gewinnen. Darüber freuen sich nicht alle.

Von Benjamin Emonts

Das Berliner Robert Koch-Institut war lange für Schreckensnachrichten bekannt: Während der Corona-Pandemie berichtete es täglich über steigende Infektionszahlen, Inzidenzen, Todesfälle und neue Mutationen. Nichts, worüber man sich freute. Doch nun, da sich das Virus allmählich davonschleicht, kommt das Institut ausnahmsweise mal mit guten Nachrichten um die Ecke. In diesen Tagen finden 180 000 deutsche Haushalte nämlich ein kleines Geldgeschenk des RKI in Höhe von fünf Euro in ihren Briefkästen. Sozusagen eine kollektive Entschädigung - über immerhin 900 000 Euro.