Interview von Karin Janker, Madrid

Gleichstellungsministerin Irene Montero, 34, ist das jüngste Mitglied in der spanischen Regierung und eckt mit ihren Positionen nicht nur bei der Opposition, sondern auch bei Kabinettskollegen an. Sie bezeichnet sich selbst als intersektionelle Feministin, also als jemanden, die sich überschneidende Diskriminierungserfahrungen im Blick hat. Die Kommunistin steht damit für eine neue Generation der politischen Linken. Zum Gespräch empfängt sie, ganz altmodisch, in einem holzvertäfelten Konferenzraum ihres Ministeriums in der Madrider Innenstadt. Draußen am Gebäude weht eine Regenbogenflagge, drinnen nimmt Montero am langen Konferenztisch aus dunklem Holz Platz.