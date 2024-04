Red Bull:Machtkampf im Reich der Dose

Von Uwe Ritzer, München

Die verhängnisvolle Nacht ist fast zwölf Jahre her: Damals raste Vorayuth Yoovidhya, Spitzname "The Boss", in seinem Ferrari und mit Kokain und Alkohol im Blut durch Bangkok. Dabei rammte und tötete er einen Motorradpolizisten - und fuhr einfach weiter. Yoovidhya tauchte zunächst unter und verschwand später ins Ausland, standesgemäß im Privatjet. Die thailändischen Behörden zeigten trotzdem wenig Interesse daran, seiner habhaft zu werden. Schließlich sind die Yoovidhyas nicht irgendwer. Sie sind steinreich - und ebenso mächtig.