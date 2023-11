Quantencomputer sollen die Probleme lösen, für die auch die stärksten klassischen Supercomputer noch zu langsam sind. Daran forschen Wissenschaftler nun schon lange, an Universitäten und in IT-Konzernen wie Google oder IBM. Doch der Durchbruch der Quanten-Technologie blieb bislang aus. Das liegt auch an einem Problem, für das das deutsch-schweizerische Start-up Terra Quantum nach eigenen Angaben eine vorläufige Lösung gefunden hat.

Das Problem: Die sogenannten Qubits, mit denen Quantencomputer arbeiten, sind fehleranfällig. Bits in herkömmlichen Rechnern können nur die zwei Zustände 0 und 1 annehmen. Ein Qubit dagegen kann gleichzeitig mehrere Zustände haben. Dadurch kann ein Quantencomputer bestimmte Aufgaben viel schneller berechnen als klassische Computersysteme.

Allerdings funktioniert das in der Theorie noch besser als in der Praxis. Denn um stabil zu bleiben, muss die Temperatur um die Qubits auf den absoluten Nullpunkt gebracht werden, das sind minus 273 Grad Celsius. Zudem sollten Quantencomputer in Spezialgehäusen untergebracht werden, denn die kleinste Erschütterung bringt die Qubits aus dem Tritt. Entwicklung und Betrieb der Maschinen verschlingen Millionen Euro.

Hier kommt Terra Quantum ins Spiel. Das Unternehmen schreibt Software für simulierte Quantencomputer, die später auch auf echten Quantencomputern laufen soll. Hybride Quantenalgorithmen nennt man das. "Wir machen Quantum as a Service", sagt Gründer und Chef Markus Pflitsch. Die Hardware sei noch nicht so weit, "aber Quantencomputing ist die größte Disruption, die wir in den nächsten zehn Jahren erleben werden", sagte er am Dienstag auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin.

Terra Quantum will so die Vorteile von Quantencomputern schneller nutzbar machen. Firmen könnten so Hunderte Millionen Euro sparen, sagt Pflitsch. "Unternehmen, die komplexe Big-Data-Analysen haben, die einfach viele Daten haben, die sie verarbeiten müssen, profitieren von Quantencomputern. Diesen Herausforderungen stehen nahezu alle Unternehmen, in allen Industrien gegenüber", so Pflitsch. "Ein Excel-Sheet mit ein paar Einträgen lässt sich noch einfach managen." Aber bei Bilanzstrukturen mit Milliardenumsätzen von Investmentbanken sei man mit dem Quantenverfahren zehnmal schneller als mit traditionellen Algorithmen.

Zu den Kunden gehören Banken und Automobilindustrie

Seit Kurzem arbeitet Terra Quantum auch mit dem US-Chiphersteller Nvidia zusammen. Gemeinsam planen die Unternehmen, Grafikprozessoren für hybrides Quantencomputing zu entwickeln. Für seine virtuellen Quantencomputer hat das Start-up schon einige große Unternehmen als Kunden. Dazu gehören Banken wie HSBC, aber auch Volkswagen, der Chemie-Konzern Evonik, der Energie-Konzern Uniper und Automobilzulieferer wie Scheffler. Dort soll mithilfe von Quantencomputern zum Beispiel der Prozess der Produktentwicklung verbessert werden.

Das 2019 gegründete Start-up hat 300 Mitarbeiter, 200 von ihnen sind Quantenphysiker. Terra Quantum hat Standorte in St. Gallen, Zürich, München, Wien, Helsinki, London und San Francisco. Diese Auswahl hat Gründe. "Wir müssen dort sein, wo die gesuchten Spezialisten sind", sagt Pflitsch. Quantenphysiker seien Nerds, die "sind intrinsisch motiviert und wollen das Tollste machen, was es technologisch gibt". Und das wolle er ihnen dort bieten, wo sie wirklich leben wollen.

Über seine eigene Motivation sagt Terra-Quantum-Gründer Markus Pflitsch: "Quantenphysik ist die Passion meines Lebens. Ich habe die Firma gegründet, um Anwendungen der Quanten-Technologie zu kommerzialisieren." Für Quantenphysik habe er sich schon als Teenager interessiert. Nach dem Abitur in Aachen hat er Physik und Mathematik studiert und am Kernforschungszentrum Cern in Genf gearbeitet. Danach ging als Berater zur Boston Consulting Group und später in die Finanzbranche.

Pflitsch ist überzeugt, dass Quantencomputer schon in zwei bis vier Jahren den klassischen Supercomputern überlegen sein werden. Dann sei die sogenannte Quantenüberlegenheit tatsächlich erreicht. Google hatte sie 2019 zwar bereits bewiesen. Nach Angaben des Unternehmens hatte ein von Google entwickelter Prozessor eine spezielle Berechnung erstmalig schneller durchgeführt als ein klassischer Supercomputer. Allerdings zweifelten Wissenschaftler im Nachgang daran, dass es für die Erkenntnisse aus dem damaligen Experiment überhaupt Anwendungsfelder gebe.

Pflitsch sieht sich mit seiner Software, die schon bei einigen Kunden zum Einsatz kommt, sowie mit Patenten und Lizenzen auf die Quantenalgorithmen gut vorbereitet. Denn irgendwann soll sie kommen, die Quantenüberlegenheit. "Wir sind bei hybriden Quantenalgorithmen Weltmarktführer", sagt Pflitsch. Und, wenn es nach ihm geht, in Zukunft möglicherweise auch bei den echten Quantenalgorithmen, die ganz ohne Simulationen auskommen.